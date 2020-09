Cinema Cuba Gooding Jr. salva homem de acidente com fogo durante jantar

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Ator de 52 anos de idade jogou água em homem, que encostou a camisa em uma vela durante evento e começou a pegar foto

Cuba Gooding Jr. salvou a vida de um homem durante um jantar em Bridgehampton, em Nova York, nos Estados Unidos. O ator e a namorada, Claudine De Niro, estava com outros amigos quando ele percebeu que a camisa de um dos presentes estava pegando fogo.

De acordo com o PageSix, Cuba entrou em ação e jogou água no homem. O ator de 52 anos de idade foi aplaudido quando o convidado confirmou que estava bem. Um representante de Cuba confirmou o ocorrido.

“A parte de trás da camisa do homem pegou fogo por causa de uma vela na qual ele, sem saber, encostou enquanto o rabino fazia a oração do Shabat. O homem entrou em pânico e agitou os braços, e os convidados se afastaram da vítima – exceto Cuba, que correu e apagou as chamas completamente”, afirmou.

Cuba enfrenta pelo menos três acusações de abuso sexual e estupro. Em 2019, ele chegou a ser preso ao ser acusado de beliscar as nádegas da atendente de um restaurante de Nova York e de obrigar uma mulher a “contato sexual sem consentimento” em uma boate da cidade um mês antes.

