Celebridades Rose Miriam ganha homenagem dos filhos com Gugu Liberato em aniversário: “Melhor mãe do mundo”

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

É o primeiro aniversário dela sem o apresentador, que morreu em novembro do ano passado, após sofrer um acidente doméstico Foto: Reprodução/Instagram É o primeiro aniversário dela sem o apresentador, que morreu em novembro do ano passado, após sofrer um acidente doméstico. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Rose Miriam completou 57 anos de idade neste domingo (06) e ganhou uma celebração ao lado dos filhos com Gugu Liberato. Marina, Sofia e João Liberato posaram com a mãe em fotos publicadas no Instagram.

“Hoje é meu aniversário e quero agradecer a Deus, pois sinto o coração cheio de gratidão pela minha vida, pelos meus amigos e pela minha família”, disse Rose. É o primeiro aniversário dela sem Gugu, que morreu em novembro do ano passado após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos.

“Feliz aniversário para a melhor mãe do mundo. Eu te amo muito e te desejo tudo de bom na sua vida, você merece o mundo. Te agradeço por tudo e por sempre estar lá por mim”, escreveu Marina no Instagram. A mãe dos filhos de Gugu briga na justiça pelo reconhecimento da união com o apresentador, o que lhe daria direito à metade dos bens deixados por ele.

