Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Foto: Divulgação / Twitter @copadobrasil

Por Redação Rádio Grenal | 10 de novembro de 2020

Cuiabá e Grêmio se enfrentam, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Pantanal, na próxima quarta-feira (11). Em momentos diferentes e em campeonatos diferentes, os dois vêm com a mesma vontade: ser campeão. O Grêmio busca sua sexta taça da competição enquanto o Cuiabá vai atrás da sua primeira.

CUIABÁ

Na série B, o time comandado por Marcelo Chamusca, faz uma boa campanha. São 36 pontos, na 3° colocação. E tem se mantido entre os 10 da tabela desde o início da competição, tendo um aproveitamento de 60%. Como mandante, tem bons números, são 7 vitórias, 0 derrotas e 3 empates. Já como visitante, são 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. O time vem de um tropeço, uma derrota de 3 x 0 para o Brasil de Pelotas, fora de casa.

Na Copa do Brasil, é a primeira vez que chega nas quartas de final. Vindo de um triunfo contra o Botafogo, nas oitavas de final, o time de Marcelo Chamusca terá uma difícil missão de enfrentar uma equipe já conhecida na competição.

GRÊMIO

Na série A, o time de Renato Portaluppi vêm balançando. São 30 pontos, na 8° colocação. A oscilação do time tricolor se mostrou presente na temporada, chegou a beirar a zona de rebaixamento mas hoje soma três vitórias seguidas no campeonato e 5 na temporada, são 52% de aproveitamento. Como mandante, 4 vitórias, 1 derrota e 4 empates. Já como visitante, 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. A vitória de 1 0 sobre o Fluminense, com o time reserva, fora de casa, aumenta a confiança do time gremista.

Na Copa do Brasil, são 5 títulos. E vem de um clássico gaúcho nas oitavas, as duas vitórias de 1 a 0 sobre o Juventude garantiram com tranquilidade a fase seguinte da competição.

O primeiro jogo acontece na Arena Pantanal, na quarta-feira (11).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

