Esporte Darlan concede coletiva e destaca partida contra o Fluminense: ”Conseguimos exercer nossa forma de jogar.”

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 10 de novembro de 2020

Titular na partida contra o Fluminense, o meio-campista Darlan concedeu uma entrevista coletiva na tarde da última segunda-feira (9) e destacou pontos importantes sobre sua utilização no time titular e as oportunidades que vem recebendo do técnico Renato Portaluppi.

”A gente vem numa crescente e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de iniciar uma partida. Agradeço muito ao Renato, a comissão técnica e aos meus companheiros que sempre me dão apoio.”, disse. O jovem de 22 anos vindo da base do Grêmio aparece com destaque na equipe reserva desde 2019, e foi em 2020 que as aparições na equipe titular se tornaram mais frequentes.

Questionado sobre a rodagem do grupo, pelo grande número de jogadores no plantel, Darlan ressaltou a qualidade do elenco, não deixando de destacar o agradecimento ao técnico Renato. ”Nosso grupo é muito qualificado, tem grande jogadores, caras de nomes grandes, bons jogadores, que são sempre importantes. Então o que importa é que estejamos sempre preparados para que quando as oportunidades aparecerem, possamos fazer um bom trabalho.”

O Grêmio vinha sendo cobrado pelo desempenho mas a sequência de 5 vitórias na temporada estão ajudando a equipe tricolor a reencontrar o bom futebol, sobre isso, Darlan disse: ”O Grêmio tem uma essência de jogo muito qualificada, procuramos ter o controle do jogo sempre e a maneira que o professor Renato trabalha ajuda muito o grupo. A partida contra o Fluminense foi uma boa atuação, um grande jogo, conseguimos exercer nossa forma de jogar.’‘

A próxima partida do Grêmio acontece na quarta-feira (11), contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil, na Arena Pantanal, às 19h.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

