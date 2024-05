Rio Grande do Sul Cuidados após enchentes: especialistas orientam sobre a limpeza da casa e o que fazer com móveis e utensílios

É importante utilizar botas grossas e luvas de borracha para proteção contra contaminantes. (Foto: Reprodução de TV)

No Rio Grande do Sul, o doutor Drauzio Varella acompanhou uma família de volta para casa depois da inundação.

Ele conversou com especialistas que orientaram sobre o que fazer com móveis e utensílios, além da limpeza da casa.

Cuidados

Caroline Deutschendorf, que é médica infectologista, explicou quais são os cuidados que as pessoas devem ter quando voltarem para a casa. De acordo com a especialista, é importante utilizar botas grossas e luvas de borracha para proteção contra contaminantes.

“Uma bota grossa para proteger os pés do barro e da sujeira e é importante que você esteja com uma luva de borracha bem grossa para garantir que vai proteger as mãos também para não contaminar com nenhuma sujeira”, afirmou a chefe de Controle de Infecção Hospitalar/HCPA.

Desafios

A médica infectologista explicou ainda o processo de limpeza de móveis e alimentos:

“As embalagens podem ser reaproveitadas porque a gente tem como lavar”.

A limpeza segundo a especialista, deve ser feita com água e sabão. “A agua corrente e o sabão e quando ele estiver visivelmente limpo é importante fazer um banho, uma imersão com água sanitária que pode estar diluída em água”.

Ela também detalhou o uso adequado de água sanitária para desinfetar itens antes de reutilizá-los.

“Um copo americano de 200 ml para 4 copos de água. Deixa esses itens por até uma hora ali de molho, enxágua, seca bem e está pronto para uso”.

Drauzio e Caroline também discutiram a importância de lavar pisos e paredes com água e sabão para remover o lodo. Além disso, recomendaram o uso de uma solução de água sanitária para desinfetar áreas afetadas.

“Um balde de 20 litros para um copinho de água sanitária”.

Banheiro e móveis

Caroline enfatizou que as orientações também servem para a limpeza do banheiro.

“O vaso sanitário pode ser reaproveitado desde que bem lavado e desinfetado”, disse.

A integridade dos móveis deve ser avaliada antes da limpeza, observou Caroline. Se possível, os móveis podem ser lavados e desinfetados para reutilização.

“Móveis é basicamente analisar a integridade deles, porque sendo possível lavá-los, por exemplo, uma cama, se a madeira não está se desfazendo, lavando e desinfetando com água sanitária, ela poderia ser recolocada”, disse.

Recuperação e reutilização

Ela também abordou o processo de limpeza das roupas:

“Ela pode ser reutilizada. A questão é conseguir lavar e tirar o odor e a sujeira”, afirmou.

Quanto aos brinquedos, a especialista enfatizou a importância de descartar itens muito danificados ou difíceis de limpar.

“Isso é bem importante, a gente tomar o cuidado porque crianças às vezes levam à boca. Se a gente não está conseguindo limpar, o ideal é descartar. Brinquedos que são lisinhos, que a gente consegue lavar e colocar de molho, não tem nenhum problema, podem ser reaproveitados”, disse.

