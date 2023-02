Saúde Cuidados com os olhos no verão: especialista dá dicas sobre o uso de óculos de sol e lentes de contato na praia

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A exposição aos raios solares pode agravar doenças oculares e causar queimaduras e desconfortos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O verão normalmente vem acompanhado de dias ensolarados, temperaturas elevadas e passeios ao ar livre. Nesta estação do ano, as pessoas ficam mais expostas aos raios solares e às águas, sejam em piscinas ou no mar, o que resulta na necessidade de um cuidado maior com a saúde ocular. A médica especialista em oftalmologia do Grupo São Pietro Saúde, Dra. Mariana Fernandez Simão, revela que as pessoas devem redobrar a prevenção para evitar irritações e infecções nos olhos.

“Se pudermos resumir em cinco os principais cuidados que todos devem ter com os olhos no verão, seriam os seguintes: não esquecer dos óculos de sol com proteção UV, evitar exposição prolongada ao sol, ter colírios lubrificantes sempre por perto, utilizar óculos ao praticar esportes com areia e tomar muito cuidado com as lentes de contato”, elenca. Além disso, a especialista reforça que essas medidas diminuem a chance de ressecamento dos olhos, lesões oculares e, principalmente, infecções.

A exposição aos raios solares pode agravar doenças oculares e causar queimaduras e desconfortos. Sendo assim, é imprescindível o uso de óculos de sol, garantindo conforto e prevenindo complicações. Sobre a escolha do melhor produto, a oftalmologista reitera a importância de escolher um óculos de alta qualidade. “É essencial se certificar no momento da compra de que eles possuem proteção de 100% contra os raios UVA e UVB. Para isso, deve-se buscar em óticas ou lojas confiáveis, que ofereçam a certificação desta proteção. Vale lembrar que nem sempre as lentes mais escuras garantem a maior proteção. Apenas lentes com 100% de proteção contra os raios UV garantem a proteção necessária”, conclui.

O uso de lentes de contato também pode se tornar um problema para quem não as utiliza da maneira correta, levando a infecções oculares graves. Segundo a Dra. Mariana, as infecções podem se manifestar como úlceras de córnea, e estas podem evoluir para um quadro ocular muito grave, podendo levar à perda irreversível da visão ou até mesmo do globo ocular. “Para evitar esse tipo de situação, é recomendável evitar o uso de lentes de contato ao entrar em piscinas ou mares. Uma opção muito interessante para os portadores de graus mais elevados é o uso de lentes de contato de descarte diário. Desta forma, o paciente deve descartá-las logo após sair da água”, afirma a médica.

Além dos cuidados especiais em relação à água, é preciso manter as recomendações básicas ao colocar as lentes, como lavar bem as mãos, manter os olhos lubrificados e retirá-las sempre em caso de desconforto para higienizá-las novamente, principalmente neste período, em que há a utilização de protetor solar e muito contato com a área dos olhos. A especialista também destaca o potencial risco de desenvolvimento de úlceras de córnea para quem não utiliza a lente ocular da forma certa.

No verão, ainda é comum pacientes apresentarem sintomas relacionados à síndrome do olho seco, devido ao uso de ar-condicionado e à exposição ao sol. Outro motivo que leva as pessoas aos prontos atendimentos é a presença de um corpo estranho ocular. “Se você perceber que seus olhos estão avermelhados, experimentar sensação de areia, irritação ocular, dor ou visão embaçada, interrompa o uso da lente de contato e procure o seu oftalmologista o mais rápido possível.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/cuidados-com-os-olhos-no-verao-especialista-da-dicas-sobre-o-uso-de-oculos-de-sol-e-lentes-de-contato-na-praia/

Cuidados com os olhos no verão: especialista dá dicas sobre o uso de óculos de sol e lentes de contato na praia