Artes Visuais Cultura divulga novo cronograma do Prêmio Açorianos de Artes Plásticas

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

A Secretaria Municipal da Cultura divulgará os indicados para o 13º Prêmio Açorianos de Artes Plásticas na próxima quarta-feira (10). O novo calendário foi organizado pela Coordenação de Artes Plásticas, que definiu as reuniões da Comissão de Seleção no período que começou na sexta-feira (5), e vai até segunda (8). Entre 12 e 18 de junho, será o período para a solicitação de recurso administrativo. Dia 19, a comissão de premiação reúne-se para definir a data e o modelo a ser adotado na cerimônia, conforme as normas de distanciamento social.

A suspensão do cronograma inicial ocorreu em função da pandemia do coronavírus e dos decretos assinados pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, que buscam preservar o bem-estar e a saúde da população. Uma das mais tradicionais premiações do setor, o Açorianos de Artes Plásticas tem como objetivo valorizar, homenagear e distinguir as importantes produções locais que se destacaram ao longo do ano. A iniciativa busca também ser uma forma de registrar, mapear e fomentar as diversas manifestações e suas contribuições com processos de criação e inovação para Porto Alegre.

Parcerias

A Aliança Francesa, através do Institut de França, repete o prêmio Jovem Curador, com viagem à França para o primeiro colocado. Já a Fundação Iberê Camargo oferecerá uma residência. Além das parcerias, a Coordenação de Artes Plásticas irá disponibilizar a agenda das pinacotecas Ruben Berta e Aldo Locatelli para os vencedores das categorias Artista e Curador realizarem uma exposição.

