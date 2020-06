Celebridades Piovani chora em manifestação sobre caso Miguel

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

atriz chorou ao comentar o caso no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram A atriz chorou ao comentar o caso no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani fez uma postagem indignada com a morte do menino Miguel, que caiu do 9º andar de um prédio em Recife nesta semana enquanto estava sob os cuidados da patroa de sua mãe. A atriz chorou ao comentar o caso no Instagram. “Já não sei mais o que dizer. Me sinto estúpida falando em post tem um algum tempo. Nada muda”, escreveu a atriz, que também refletiu sobre os privilégios que tem.

A atriz também manifestou sua revolta com a Luisa Nunes Brasil, que afirmou no Instagram que o racismo é “natural” e faz parte de um “instinto de defesa”.

“Me sinto impotente, me sinto culpada. Daí eu fico pensando se eu já fiz alguma coisa hoje, se eu fiz alguma coisa hoje para que todas essas coisas diminuam, cessem”, escreveu.

“Eu não posso evitar, tenho que encarar isso. É isso que a sociedade que eu vivo que cria isso quer que eu faça. E por coincidência meus filhos não estão comigo, estão com o Pedro [Scooby]. […] Eu só consigo pensar naquela mãe [do Miguel]”, disse Piovani.

“Eu queria falar tanta coisa, mas não to conseguindo. […] Preciso registrar no meu pequeno alcance que eu estou devastada, que vocês todos precisam estar devastados, e sendo antirracista a gente tem que lutar contra os privilégios dos brancos. Eu, apesar de ter 43 anos, e sempre ter achado que eu era atenta, nunca me atentei a tantos privilégios que vivo diariamente e a gente precisa pensar sobre isso”.

