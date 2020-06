Celebridades Casa de Bruna Linzmeyer divide opiniões nas redes sociais

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Poltrona da casa de Bruna Linzmeyer. Foto: Reprodução/Instagram Poltrona da casa de Bruna Linzmeyer. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Com a onda de lives nas redes sociais, as casas dos famosos chamam a atenção dos fãs. E a de Bruna Linzmeyer chamou ainda mais, chegando a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter. A decoração dividiu opiniões.

Já em 2017, em entrevista sobre sua decoração, ela comentou que “ama” quando amigos quebram ou mancham coisas.

“Quando meus amigos vêm, quebram as coisas e eu amo. Aí vem coisa nova, nunca é um problema. Se mancha o sofá ou o chão, acho tudo bem-vindo. A mancha no teto de quando as pessoas usam o balanço e encostam o pé faz parte da história da casa”.

Apesar de muitas pessoas criticarem móveis desgastados mostrados nos vídeos, outros louvaram a iniciativa de reciclar e não substituir o que estragou.

Enquanto tá todo mundo juntando coisa q não tem utilidade, a Bruna Linzmeyer junta histórias. Na verdade, a casa dela é uma otima lição: precisamos reutilizar, precisamos reciclar, precisamos não jogar fora só pq manchou ou rachou… JÁ TEMOS COISAS DEMAIS. pic.twitter.com/pbJJ84pvCj — Nanda Loren 💐 #VouEstarComVocê (@Nanda_Loren) June 6, 2020

