Camila Queiroz diz que gravidez vai acontecer mas enquanto isso exercita amor com cadelas

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Camila e Klebber com as "filhas". Foto: Reprodução/Twitter Camila e Klebber com as "filhas". (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Há quatro anos, Camila Queiroz e Klebber Toledo estavam juntos como Mafalda e Romeu em “Êta mundo bom!”, novela que está em reprise no “Vale a pena ver de novo”. Com a proximidade do Dia dos Namorados, comemorado na próxima sexta-feira, o casal aproveita para lembrar o início do relacionamento. Camila falou sobre filhos, e adiantou que por enquanto está exercitando o amor com as cadelas adotadas pelo casal.

Camila e Klebber aproveitaram os primeiros tempos para viajar, com passagens por França, República Dominicana e Nova York. Com a pandemia e a necessidade de ficar em casa, o casal decidiu aumentar a família, adotando duas cadelas. Lua e Angel chegaram para fazer companhia a Céu, e agora as três vira-latas são educadas pelos dois.

“Esse tempo em casa está sendo bom para educá-las, porque estão na fase de comer o que veem pela frente, de fazer xixi em tudo. Esse trio tem muita energia. Todo dia rola uma surpresa por aqui”, diz Klebber.

Camila confirma que está satisfeita e aproveitando o momento, exercitando o amor com as cadelas, mas que a gravidez está nos planos:

“A gente está feliz com família agora. Além do mais, minha irmã está morando com a gente, porque está estudando e trabalhando também. Acaba que temos uma “filha” mais nova (risos). E o bebê vai vir na hora que tiver que vir. Se ficar programando muito, nunca chega a hora certa. Vamos deixar acontecer”, resume.

