Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

O modelo Tiago Ramos, de 23 anos, e Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar, foram à delegacia em Santos, no litoral paulista, no sábado (6). Eles prestaram depoimento sobre o suposto acidente doméstico envolvendo o modelo e mãe do atacante do PSG no último dia 2 de junho.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil do 3°DP de Santos está investigando o caso. “A equipe ouvirá testemunhas e aguarda o resultado dos laudos solicitados.”

Por meio de nota, a assessoria de Neymar informou que Tiago e Nadine foram juntos até a delegacia e prestaram depoimento à delegada Edna Pacheco. “[Eles] esclareceram que não houve qualquer agressão, apenas um acidente doméstico que machucou bastante o braço do Tiago, que segue em recuperação. Os dois estão bem e seguem suas rotinas de isolamento social.”

No último dia 2, Tiago deu entrada no hospital, após ter dado um soco em uma vidraça do apartamento em que estava com a namorada em Santos. O ato foi motivado por uma discussão entre o casal.

Tiago sofreu um corte profundo e foi levado pelo Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Santos, onde recebeu os primeiros socorros.

A assessoria de Nadine afirmou que ela passa bem, após o incidente. A equipe informa que Tiago sofreu um acidente doméstico. “A Dona Nadine está bem. Houve um acidente doméstico com o Tiago, e ela mesma, por precaução, achou melhor chamar a ambulância”, afirmou a assessoria.

Um morador do condomínio relatou ter ouvido uma discussão com muitos gritos por volta das 20h do dia 2, e que seria entre Nadine e o namorado Tiago Ramos.

