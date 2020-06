Magazine Em live, Ana Maria Braga lembra Hebe Camargo ao agradecer pela cura do seu câncer

Ana Maria Braga participou de uma missa virtual e comemorou a cura de seu terceiro câncer. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ana Maria Braga participou de uma live religiosa e aproveitou o momento de oração na tradicional Missa da Esperança para agradecer a cura do câncer de pulmão que vinha enfrentando desde o início deste ano. A apresentadora do “Mais Você” lembrou ainda que na primeira vez que participou da celebração ganhou de outra comunicadora um presente especial. “Nos reunimos por um motivo de esperança. Como foi aquela primeira Missa da Esperança que fizemos aqui a quase 13 anos atrás. Onde a Hebe [Camargo], que nunca me esqueço e agradeço, me deu o privilégio de ter Nossa Senhora de Fátima me acompanhando durante aquele período que eu precisava tanto. E desde aquela época eu tenho em Nossa Senhora a minha guia de fé. Sempre na frente dos problemas que eu tenho por aí”, garantiu. E agradeceu: “Eu já estou saindo de mais um problema grande na minha vida”.

TV Globo

Para se tratar do câncer, Ana Maria Braga precisou se afastar um pouco do comando do “Mais Você”, mas garantiu que os rumores de que deixaria a atração são falsos. “Faz anos que dizem que eu saí da Globo, que eu vou perder meu programa, que estão me boicotando, que eu pedi demissão…”, iniciou. E explicou que, no entanto, nada disso aconteceu. Mas avisou que por causa da pandemia do Coronavírus, como forma de proteger seus funcionários, a emissora mudou uma parte da programação. “O programa ‘Encontro’ foi estendido por toda a manhã em novo formato e Ana Maria Braga participa ao vivo comentado e repassando receitas desses mais de 20 anos de programas na Globo. Ana segue com o quadro de receitas dentro do ‘Encontro’ afim de preservar sua saúde e de toda as cerca de 200 pessoas envolvidas na produção do programa ‘Mais Você'”, detalhou.

Aniversário em hospital

Por causa do tratamento a que foi submetida, Ana Maria Braga comemorou seus 71 anos no hospital. Mas engana-se quem pensa que a apresentadora não teve uma celebração. “Surpresa da equipe do hospital! Adorei!! Obrigada!”, escreveu a artista ao mostrar um bolo que ganhou ao fazer mais uma sessão de quimioterapia.

Homenagem

Também curada de um câncer, Ana Furtado emocionou Ana Maria com uma homenagem em seu aniversário. “Tudo passa. O meu tratamento passou e a cura chegou. Assim também será para você. E quando pudermos nos abraçar de novo será tão emocionante como foi neste momento. Fica bem. Fica guardadinha. Nos vemos em breve, se Deus quiser. E ele irá permitir. Te amo”, escreveu a mulher de Boninho ao postar uma foto ao lado da companheira de profissão.

