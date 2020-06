Magazine Sem química e escova, Juliana Paes promete emplacar seu cabelo cacheado em cena

7 de junho de 2020

Cabelo cacheado de Juliana Paes foi elogiado no 'Encontro com Fátima Bernardes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Isolada por conta da pandemia do novo coronavírus, Juliana Paes assumiu o cabelo natural na quarentena. Passando pela transição capilar, a atriz exibiu os fios cacheados no “Encontro com Fátima Bernardes” e ganhou elogios. “O meu cabelo sempre foi assim, é o meu natural, eu lavo e fico assim. Só que pelo trabalho, quando a gente chega, a primeira coisa é fazer uma escova. Acho que porque facilita o processo, o trabalho e, em personagens, facilita a continuidade. O cacho não se comporta igual todo dia. Então, é difícil dar continuidade”, comentou.

Em cena

Apesar dos 20 anos de carreira, Juliana nunca teve a oportunidade de usar o cabelo natural em cena. “Mas já prometi para a turma que é fã, e está adorando esse cabelo, que o próximo personagem vou tentar emplacar esse cabelo natural. Isso aqui é a Juliana raiz, sem química, sem escova, sem nada”, disse.

Isolamente com a família

Confinada, Juliana falou também da importância de ter momentos de solidão durante o período de reclusão. “Aqui em casa, muitas vezes, eu tenho vontade de ‘pelo amor de Deus, preciso ficar só, quero estar comigo’. Eu me tranco no banheiro. Ligo o chuveiro, coloco o meu incenso e penso ‘agora é a hora da mamãe’. Eu preciso ter o meu momento de conexão, mas é muito difícil, porque eles me chamam o dia inteiro. Tem um lado muito maravilhoso de a gente se reconectar com os filhos como normalmente a gente não faz, mas tem esse lado insano”, afirmou.

Mudança de hábito

Juliana relatou ainda a mudança de hábitos: a atriz abandonou o cigarro e revelou que sentiu medo da covid-19 porque possui asma. “Nunca fui uma fumante enlouquecida, porque a gente se preocupa, se cuida. Então nunca fui aquela pessoa que fuma um maço por dia, mas fumava aquele tabaco natural. Me enganando, achando que estava sendo mais saudável. A gente tinha acabado de entrar na quarentena. No dia 20 de março, me atacou uma bronquite, junto com sinusite, junto com tudo. Pensei: ‘o que estou fazendo comigo? Estou fumando com nariz entupido’. Não combinava mais”, avaliou.

Sem cobranças

Segundo Juliana, parar com o cigarro foi difícil. “Eu achei que fosse ser fácil, porque estou em casa. O convívio social convida muito para os vícios. Mas como a ansiedade tomou conta da gente nessa quarentena. […] Apesar de estar em um lugar privilegiado, morando em uma casa grande, com espaço e natureza em volta, fui tomada de momentos de grande ansiedade”, detalhou. Na sequência, a artista fez um alerta: “Não se cobrem de fazer nada especial [na quarentena]. Estamos vivendo um momento de caos e crise. Não existe nenhuma obrigatoriedade. Se der para fazer, ok. Eu consegui parar de fumar, mas foi um esforço danado”.

