Pedro Scooby e Cintia Dicker se casam; o casal prepara sua mudança para Portugal

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Modelo chega à Terrinha nesta segunda e, em seguida, se muda com o surfista para a casa nova. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pedro Scooby revelou ao canal de Matheus Mazzafera, no YouTube, que é casado com Cintia Dicker. No vídeo, publicado neste domingo (7), o surfista conta que fez um contrato de união estável com a modelo, o mesmo que tinha para oficializar a união com a ex-mulher, Luana Piovani, mãe de seus três filhos.

“Com a Luana, eu tinha um contrato de união estável, e tenho o mesmo com a Cintia. Sou casado. A gente guarda muito as nossas coisas para a gente, os nossos planos. A gente se ama muito e se dá muito bem”, se derrete.

Planejando família, ele conta que pretende ter filhos com a mulher, mas vai esperar se estabelecer em Portugal, onde o casal prepara sua mudança definitiva para que o surfista possa ficar perto dos filhos, que também vivem na Terrinha com a mãe. A modelo, que já fechou seu apartamento em Nova York, se chega na Terrinha, chega ao país na próxima segunda-feira (7) e já faz vai para a casa nova.

“A gente tem planos de ter filho… acabei de pegar uma casa em Portugal. Estou bem feliz… sou completamente apaixonado por ela [Cintia]. Ela está vindo, segunda-feira ela chega. A gente vai se mudar na segunda mesmo. A casa vai ser nossa. Ela fechou o apartamento em Nova York”, diz.

No vídeo, Pedro ainda conta que eles tomaram “um susto” no último mês, quando a menstruação de Cintia atrasou por dez dias. Passada a tensão, ele afirma que quer ser pai novamente daqui a dois anos, quando Dom, Bem e Liz não estiverem mais independentes. Ele conta que as crianças pedem um irmãozinho.

“Ela ainda não está grávida. No mês passado, a gente achou tomou um susto porque a menstruação dela atrasou por dez dias. A gente quer se estabelecer aqui. Dois anos é uma data boa, ela vai estar nova e as crianças não vão estar tão dependentes de mim. Vai ser uma época boa para me dedicar. Até as crianças já falam ‘papai, por que você não tem um filho com a Cintia?'”, conta.

Após polêmicas sobre pensão e participação, o surfista revela que entrou em comum acordo com a ex e, agora, têm guarda compartilhada dos filhos. Os pequenos passam 15 dias com o pai e outros 15 com a mãe. No período em que estiver sem os pequenos, ele vai voltar para o Brasil ou trabalhar em algum lugar do mundo. Pedro ainda diz que acredita ser amigo de Piovani, e que pretende conhecer o namorado da ex, o jogador israelense de basquete Ofek Malka.

“Agora eu vou passar a ter uma rotina. Vou passar 15 dias com as crianças em Portugal… minha relação com a Luana, graças a Deus, está ótima. Eu não guardo rancor ou mágoa de terem falado de mim ou feito algum mal. Ainda mais ela, que vou ser obrigado a ter na minha vida pelo menos até os meninos ficarem grandes. A gente vai ter que ter uma relação próxima para criá-los e saber o que é mehor para eles. Esses dias eu fui lá, a gente conversou e dei um abraço nela. Acredito que somos amigos… ela é mais fechada para isso, mas eu sou mais aberto para ‘traz teu namorado aí. Vamos fazer um churrasco'”, afirma.

“Vou ficar entre Brasil e Portugal. Quinze dias com os meus filhos e, os outros 15, no Brasil ou trabalhando em algum lugar do mundo. E Cintia vai ficar entre Nova York e Portugal.

Scooby conta que escolheu a casa nova junto com a mulher, diferentemente de como era com Luana, quando deixava tudo sob o comando dela. Apesar da decisão, ele afirma que ainda pretende comprar um terreno em Portugal para construir uma casa futuramente.

“Estou fazendo uma casa bem maneira. Nunca tive uma casa que eu escolhi, a que eu quero do jeito que eu quero. E pela primeira vez eu tenho isso… Cintia escolheu comigo. Antigamente, sempre deixei a Luana escolher. Agora, já tô mandando construir uma pista de skate na casa e uma casa na árvore. Brinquedinhos para as crianças. Meu filho mais velho é viciado em skate, e o sonho dele é ser skatista profissional… a gente tem vontade de, daqui a um ano, comprar um terrreno para construir uma casa do jeito que a gente quer”, conta.

