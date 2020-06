Magazine Elton John ajuda sua ex-noiva que abandonou há 50 anos

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O músico ficou sensibilizado com a história de Linda Hannon. (Foto: Reprodução)

A vida de Elton John foi marcada por uma série de momentos sendo que um deles foi quando decidiu terminar o seu relacionamento com Linda Hannon, poucas semanas antes de se casarem, lá se vão 50 anos. Ao fim da separação, os dois seguiram caminhos diferentes, no entanto, recentemente, parece que voltaram a cruzar-se.

Atualmente com 76 anos, há alguns meses, Linda teve sérios problemas de saúde relacionados com o seu joelho, dos quais se via impossibilitada de recuperar uma vez que não tinha dinheiro suficiente para os tratamentos.

“O meu joelho não me permitia andar… pensei no Reg [nome com que trata o músico] e perguntar se ele poderia ajudar. Foi um tiro no escuro”, revela ao jornal Daily Mail.

Posteriormente, Linda disse que enviou uma série de emails aos representantes de Elton com vários detalhes de que só ele se poderia lembrar, de forma a provar a sua identidade.

O artista acabou por tomar conhecimento da situação, não hesitando em ajudar, até porque no início da sua carreira Linda foi uma peça fundamental.

Já com os tratamentos, Linda afirmou que não poderia estar mais grata.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine