Magazine Luciano Huck entrevista Katy Perry e a cantora fala sobre sua gravidez, dizendo: “Minha filha já é muito forte”

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Katy e Orlando Bloom esperam seu primeiro filho. (Foto: Reprodução/Instagram)

Katy Perry é uma das muitas famosas que estão passando pela gravidez em um momento bastante delicado, e ela acabou comentando sobre esse assunto durante uma entrevista para o Luciano Huck.

A musa do pop está passando pelas últimas semanas da gestação que foi mantida em segredo por meses. Mas, apesar disso, e da pandemia causada pelo novo coronavírus, ela não mudou tanto sua rotina de trabalho e continuou produzindo.

Katy lançou recentemente o videoclipe de Daises e contou para o Caldeirão do Huck um pouco dos bastidores da gravação. Por meio de uma chamada de vídeo diretamente da Califórnia, nos Estados Unidos, a artista disse que todas as cenas foram filmados por um amigo em sua cidade natal, Santa Bárbara, no decorrer do período de isolamento social.

A companheira de Orlando Bloom também revelou que está passando por esse tempo caótico, depressivo, crítico e intenso ao lado de sua família, e que não teme por sua primeira herdeira.

“Minha filha já é muito forte, como a mãe dela”, explicou ao apresentador.

Além disso, a voz de Roar vê com bons olhos o que ocorrerá depois que o surto da Covid-19 acabar: “Quase o mundo todo mudou de um dia para o outro. Então, quando sairmos disso tudo, em segurança, e nós vamos sair, todos nós vamos querer viver a vida que a gente sempre sonhou”.

A norte-americana ainda fez uma surpresa para um fã brasileiro ao conversar com ele ao vivo. Paulo Morone é um técnico de enfermagem e ficou bem emocionado ao ver sua diva.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine