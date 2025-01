Rio Grande do Sul Cultura gratuita na praça celebra 180 anos de Lagoa Vermelha com festividades e atrações para a comunidade

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

No último final de semana, Lagoa Vermelha comemorou seus 180 anos de fundação com uma programação especial que atraiu a comunidade para a avenida Afonso Pena. O dia 25 de janeiro, feriado municipal que celebra a fundação do município, o padroeiro São Paulo Apóstolo e o Dia Municipal do Churrasco, foi marcado por diversas atrações culturais, religiosas e recreativas.

Entre os destaques, ocorreu o 5º Encontro Regional de Agroindústrias, Artesanato e Economia Criativa, que reuniu 28 expositores. Segundo a coordenadora do evento, Natalia Biazus, o espaço proporcionou visibilidade aos produtores e empreendedores locais.

A Secretaria Municipal de Saúde também esteve presente, promovendo ações voltadas ao bem-estar da população, onde abordou temas como nutrição e prevenção à dengue, além de disponibilizar serviços como aferição de pressão arterial e testes de saúde, que foram muito procurados pelos participantes.

A ONG Apia também marcou presença, promovendo o cadastro de tutores interessados na castração de seus animais. Ao todo, 148 fêmeas foram cadastrados para o projeto, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura por meio do programa Amigo Bicho.

A cultura teve papel de destaque nas comemorações. A Casa da Cultura promoveu apresentações de seus grupos musicais, como a Orquestra Som das Cordas, o Coral Municipal e a Banda Mais Música, sob a orientação dos professores Diekson Biazus e Egon Brusamarello.

No sábado à tarde, a Banda DEMADELV da Igreja Assembleia de Deus se apresenteu, proporcionando momentos de fé e espiritualidade. Em seguida, a Paróquia São Paulo Apóstolo conduziu a celebração da Missa Crioula, que homenageou o padroeiro do município. O momento contou com a participação de entidades tradicionalistas e da comunidade.

No domingo, as celebrações continuaram com mais momentos religiosos na Paróquia, seguidos por um almoço festivo. À tarde, espaços kids garantiram a diversão das crianças e famílias, enquanto o show gratuito da banda Brilha Som e a gravação do DVD “Universo Bailão” do cantor lagoense Fernandinho Bernardi animaram o público.

As festividades contaram com a presença do prefeito Eloir Morona, do vice-prefeito Alessandro Muliterno, de secretários municipais, vereadores, lideranças locais e da comunidade em geral.

O evento de 180 anos de Lagoa Vermelha foi realizado pela Prefeitura Municipal, Emater e Paróquia São Paulo Apóstolo, com patrocínio do Banrisul.

