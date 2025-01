Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem última semana para proprietários de veículos quitarem o IPVA 2025 com 24,80% de desconto ou aderirem ao parcelamento

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Para poder pagar o tributo de forma escalonada é necessário realizar o pagamento da primeira parcela até 31 de janeiro

Proprietários de veículos que ainda não realizaram o pagamento do IPVA 2025 podem obter economia quitando o tributo até sexta-feira (31) com descontos que podem chegar a 24,80% no Rio Grande do Sul.

Quem realizar o pagamento em cota única até 31 de janeiro tem desconto de 6% pela antecipação. Os proprietários também podem obter os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão. Se tiverem direito, que acumularão, nesse caso, poderão agregar os descontos que chegarão ao máximo de 24,80%.

Além disso, o final desta semana também marca o prazo final para que os motoristas optem pelo parcelamento do tributo. Novamente, o IPVA pode ter seu pagamento escalonado em seis vezes; porém, para usufruir dessa opção, o pagamento da primeira parcela precisa ser realizado até sexta-feira.

Para fazer o parcelamento, é obrigatório o pagamento em seis vezes dentro dos prazos estipulados. Por exemplo, se o proprietário decidir iniciar o pagamento de forma escalonada em fevereiro, não será mais possível, pois precisa pagar a parcela ainda no mês de janeiro. Em fevereiro, terá de pagar a segunda.

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento do tributo pelo Pix precisam gerar todo mês um novo QR Code para o pagamento. Caso o proprietário opte pelo parcelamento em seis vezes, também terá o respectivo desconto nas parcelas de janeiro (6%), fevereiro (3%) e março (1%).

O parcelamento em seis vezes, que foi implementado em 2022, somado aos descontos de antecipação, auxilia o contribuinte a planejar o pagamento do tributo de forma mais alongada, quitando o IPVA de janeiro até junho.

Para acompanhar o número de veículos tributáveis, a estimativa e a arrecadação por município, clique aqui.

Desconto do Bom Motorista

Os descontos para bons motoristas estão mantidos como nos anos anteriores e variam em três faixas conforme o período sem infrações cometidas no trânsito. Para os condutores que não tiveram registro de infrações nos sistemas de informações do Estado no período entre 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2024 (três anos), a redução será de 15%.

Quem não teve multa depois de 1º de novembro de 2022 (dois anos) recebe desconto de 10% e, depois de 1º de novembro de 2023 (um ano), tem direito a um benefício de 5%.

Desconto do Bom Cidadão (NFG)

Também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo Bom Cidadão resulta da participação do contribuinte (pessoa física) no Programa da Nota Fiscal Gaúcha e a solicitação de notas com CPF na hora da compra.

O desconto máximo de 5% será para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para o contribuinte que somar entre 51 a 99 documentos fiscais devidamente registrados. Ao todo, 37% da frota tributável terá direito ao benefício.

Site e aplicativo do IPVA com autentificação gov.br

Visando aumentar a segurança do usuário, o acesso aos serviços disponíveis por meio do site do IPVA RS passou a ocorrer somente por meio do login gov.br, o mesmo utilizado para acessar o governo federal. Com a mudança, o usuário que precisar consultar o valor do tributo ou gerar o QR Code para pagamento será encaminhado automaticamente ao cadastro federal.

O aplicativo do IPVA RS pode ser baixado ou atualizado para dispositivos móveis na Play Store (Android) e na App Store (iOS). Para uso em computador ou notebook, é possível acessar o site, e utilizar seus serviços a partir do login da conta gov.br. São necessários os selos prata ou ouro. Para saber como se tornar nível prata ou ouro acesse o site gov.br.

