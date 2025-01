Porto Alegre Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes acontece neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

A tradição religiosa iniciará com uma missa, às 7h, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes acontece neste domingo (02), em Porto Alegre, e este ano terá como tema 150 anos, caminhando com Maria, Mãe da Esperança.

A tradição religiosa iniciará com uma missa, às 7h, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, localizada na rua Vigário José Inácio, 402, Centro Histórico e, logo em seguida, por volta das 8h, os devotos acompanham a imagem da santa pelas avenidas Mauá e Castelo Branco até a antiga Ponte do Guaíba.

“A procissão faz parte da nossa história e é patrimônio imaterial de Porto Alegre. Depois das enchentes de maio do ano passado, esta tradição religiosa celebra a reconstrução e o futuro da nossa cidade e do povo gaúcho, que tem muita fé e coragem”, afirma a secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso Duarte.

O trajeto será de cerca de 10 quilômetros e a expectativa é de que a procissão chegue ao Santuário de Navegantes por volta das 10h, onde haverá uma recepção festiva. No local, o andor com a imagem será recebido pelo reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, padre Carlos Feeburg, e os demais membros do Clero da Arquidiocese de Porto Alegre dando início à celebração religiosa na Praça dos Navegantes.

Serão rezadas missas ao longo de todo dia: às 9h e às 11h; e à tarde, às 13h, 15h, 17h e 19h. No entardecer acontece a entronização da imagem no Santuário dos Navegantes. A festa é promovida pela Arquidiocese de Porto Alegre com apoio da prefeitura.

