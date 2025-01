Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 45 toneladas de resíduos no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Uma equipe formada por quatro garis atuou na remoção dos resíduos Foto: Edmilson de Alencastro Garay/DMLU/PMPA Foto: Edmilson de Alencastro Garay/DMLU/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) realizou uma operação especial nesse domingo (26), no Beco do Davi, bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. Do local, que é alvo de descarte irregular de resíduos, foram removidas cerca de 45 toneladas de materiais.

Uma equipe formada por quatro garis e um fiscal atuou no mutirão para a retirada dos pontos com acúmulo de sujeira na localidade. O trabalho contou com o auxílio de uma retroescavadeira e três caminhões.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, destaca que a cada 15 dias há um plantão de limpeza para a remoção de focos de lixo na área. “O Beco do Davi vem sendo alvo do descarte incorreto de resíduos. Isso exige medidas imediatas e constantes, pois o resíduo descartado irregulmente pode entrar em contato com a vegetação”, explica Hundertmarker.

O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo sistema 156.

2025-01-27