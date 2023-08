Política Cúpula do PL, o partido de Bolsonaro, quer distanciamento de Jair Renan

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Quando o filho foi alvo de outra operação por tráfico de influência, Bolsonaro disse não ter certeza da sua inocência. Foto: Reprodução/Instagram Quando o filho foi alvo de outra operação por tráfico de influência, Bolsonaro disse não ter certeza da sua inocência. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou a aliados que quer se distanciar o máximo possível das investigações que atingiram o “filho 04” de Jair Bolsonaro, o Jair Renan. Ele foi alvo na quinta-feira (24) de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal por estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Embora seja assessor de um senador do partido, com salário de R$ 9,5 mil, o dirigente partidário avalia não valer o desgaste de sair em defesa pública do investigado. O “04” não tem mandato, nem potencial eleitoral que justifique maior envolvimento da legenda.

A posição contrasta com a adotada com outros integrantes do clã, como Flávio e Eduardo Bolsonaro, e até mesmo com Carla Zambelli, já abandonada pelo entorno da família, mas ainda abrigada por Valdemar.

Ao contrário de Jair Renan, os três não só possuem mandato como capital político relevante, inclusive para as eleições municipais de 2024, quando Valdemar pretende conquistar pelo menos mil prefeituras.

Em outra ocasião, o “04” já foi escanteado até pelo pai. Quando o filho foi alvo de outra operação por tráfico de influência, Bolsonaro disse não ter certeza da sua inocência. “O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém [aqui] conhece ele, vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim, mas recebo ele de vez em quando aqui. Tem a vida dele, não sei se está certo ou se está errado, mas peço a Deus que o proteja”, declarou à época.

Sobre Renan

Morando em Balneário Camboriú desde março de 2023, recentemente “04” publicou em suas redes foto com o pai, que estava de visita pelo estado de Santa Catarina, ao lado do governador Jorginho Mello, aliado do ex-presidente. Com a saída do pai da presidência, Jair Renan começava a mirar uma candidatura na política. Nos últimos meses, Jair Renan realizava uma série de reuniões com lideranças locais do Estado – como prefeitos de cidades vizinhas, vereadores e os deputados Zé Trovão, Júlia Zanatta e Caroline de Toni.

Jair Renan costuma movimentar as redes sociais por falas polêmicas. Em julho, ele voltou a viralizar após uma entrevista de 2022 ter repercutido. Durante participação no podcast “Social Pro”, ele confessou não ter cumprido as medidas de segurança durante a pandemia da covid, e classificou o período como “top”, já que foi a época em que, segundo ele, “pegou mais mulheres”.

“O covid é uma gripe, e prefiro morrer transando que tossindo. Ele [Bolsonaro] falou assim: ‘não tem problema você falar qualquer coisa, só não fala do covid’”, disse o filho do ex-presidente. Mas logo depois, um dos apresentadores afirmou que, durante a pandemia, divulgava festas que aconteceriam em sua cobertura. Jair Renan, então, continuou: “Pra mim também foi top. Foi a época que eu mais peguei gente.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/cupula-do-pl-o-partido-de-bolsonaro-quer-distanciamento-de-jair-renan/

Cúpula do PL, o partido de Bolsonaro, quer distanciamento de Jair Renan

2023-08-25