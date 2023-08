Mundo Encontrados os corpos dos ocupantes do voo em que líder do grupo Wagner viajava

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, estava no voo que caiu na Rússia. Foto: Reprodução Chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, estava no voo que caiu na Rússia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A equipe de investigação russa responsável por apurar as causas da queda do avião em que viajava o chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunciou nesta sexta-feira (25) que já encontrou os corpos das dez pessoas a bordo e as caixas-pretas do avião.

“Nas fases iniciais da investigação, encontramos os corpos das 10 vítimas no local onde o avião caiu, a noroeste de Moscou”, afirmou o Comitê de Investigação nas redes sociais.

Também foram encontradas as caixas-pretas que registram todas as operações de voo e diálogos entre os pilotos.

“Estamos fazendo análises moleculares de DNA para identificar os corpos”, afirmou.

Os governos ocidentais e os opositores do presidente russo, Vladimir Putin, insinuaram que o governo russo estava por trás dessa provável morte. Simpatizantes de Prigozhin, que em junho liderou um motim contra o Exército regular russo, também levantaram essa possibilidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o seu governo não tem nenhum envolvimento no caso.

“Todo mundo sabe quem está envolvido nisso”, disse o líder ucraniano em referência a suspeitas de que o governo da Rússia teria provocado a queda do avião para matar Prigozhin, antigo aliado do presidente Vladimir Putin que se tornou inimigo do russo.

O governo da Rússia negou energicamente essas acusações e Putin prometeu uma investigação completa do caso. Os investigadores russos até agora não mencionaram nenhuma hipótese sobre as causas do acidente.

De acordo com a Autoridade Russa de Aviação Civil, estavam no voo que caiu na região de Moscou:

Yevgeny Prigozhin

Dmitry Utkin

Sergey Propustin

Yevgeny Makaryan

Aleksandr Totmin

Valeriy Chekalov

Nikolay Matuseev

Aleksei Levshin (comandante)

Rustam Karimov (copiloto)

Kristina Raspopova (comissária de bordo)

Queda repentina

O avião que transportava as vítimas era o jato executivo Embraer Legacy 600. Ele viajava de Moscou para São Petersburgo quando fez uma “vertical descendente repentina”, disse Ian Petchenik, da plataforma Flightradar24, que monitora voos de todo o mundo. Informações obtidas pelo site mostram que o jato passou por uma série de subidas e descidas de alguns milhares de pés a partir das 18h11. Às 18h19, a aeronave despencou mais de 8 mil pés de sua altitude de cruzeiro de 28 mil pés.

“O que quer que tenha acontecido, aconteceu rapidamente”, disse Petchenik.

“Eles podem ter lutado [com a aeronave] depois do que aconteceu, mas não havia nenhuma indicação de que tivesse algo errado com a aeronave.”

A fabricante brasileira de aviões Embraer SA disse que não tem prestado nenhum serviço ou suporte nos últimos anos ao avião. A empresa afirmou em comunicado que cumpriu as sanções internacionais impostas contra a Rússia.

Encontrados os corpos dos ocupantes do voo em que líder do grupo Wagner viajava

