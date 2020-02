Rio Grande do Sul Cursinho popular de Viamão está com inscrições gratuitas

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Curso lança financiamento coletivo para compra de materiais Foto: Divulgação Curso lança financiamento coletivo para compra de materiais (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O sonho de passar no vestibular pode virar realidade com a ajuda de um cursinho gratuito. Em Viamão, estão abertas as inscrições para o Ideia – Pré-Vestibular Popular. As aulas iniciam no dia 4 de março e as inscrições estão disponíveis no site: http://ideiaviamao.com.br/#matriculas. Quem quiser ajudar na compra de materiais, também pode fazer doações pelo link www.benfeitoria.com/ideia2020.

A iniciativa, que mobiliza 12 professores voluntários, foi criada há três anos, depois que o Curso Zumbi dos Palmares, de Viamão, deixou de existir. O cursinho, com aulas de segunda a sexta, das 19h às 22h, prepara para o Enem e para os vestibulares da região. As aulas são realizadas em uma sala cedida pelo Colégio Estadual Cecília Meirelles, localizado na Rua Alcídes Maia, 390, em Viamão.

Ao todo, são 60 vagas. “A vaquinha virtual é para a compra de equipamentos e materiais, mas o curso funciona independentemente de quanto arrecadarmos”, explica Rafael da Silva, professor de espanhol do Ideia.

Tatiana de Barros foi uma das alunas que passou pelo curso. Moradora de Viamão, com 35 anos, ela conquistou o sonho de ser aprovada na UFRGS. Quando tinha 17 anos, havia prestado vestibular, mas não conseguiu.

Depois, a vida seguiu, e quando a mãe faleceu, acabou se sentindo desorientada e resolveu retomar o plano de fazer uma faculdade. Foi aí que conheceu o Ideia e passou em 2019 no vestibular para Letras, com ênfase em Libras.

Tatiana tem dois filhos, um menino de oito anos, que sofreu com perda auditiva, e uma menina de 6 anos. Agora está realizada, cursando Letras pela manhã e fazendo estágio na própria UFRGS à tarde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário