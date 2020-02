Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre publica editais para compra de 97 novos ônibus

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

A prefeitura de Porto Alegre comprará 97 novos ônibus para a Carris. Os dois editais (011 e 012/2020) para a aquisição dos carros foram publicados, nesta terça-feira (18), no Diário Oficial do Município, página 29, e em jornal de grande circulação.

Os documentos informam os detalhes do processo, que ocorrerá com a compra de chassis e carrocerias separadamente, modalidade que permite maior concorrência entre as marcas, possibilitando à companhia a aquisição com valor final mais atrativo.

Esta será a maior aquisição já registrada pela empresa em edital de lote único. Os ônibus devem ter data de fabricação de 2020, modelo do mesmo ano e ser do tipo urbano convencional. “A renovação da frota é um dos projetos mais importantes da Gestão 2017-2020. Os novos veículos estão equipados com ar-condicionado e acessibilidade”, observa o diretor-presidente da Carris, Cesar Griguc.

A estimativa é que os novos carros entrem em operação no final do primeiro semestre e ao longo do segundo. A mais recente aquisição de ônibus por parte da companhia ocorreu em 2014, quando 50 novos veículos foram incluídos na frota. A data dos pregões está agendada para 3 de março, tanto para compra dos chassis como das carrocerias, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

A empresa já havia anunciado a compra de 87 ônibus em fevereiro de 2019. Na ocasião, o processo não teve sucesso devido aos prazos para obtenção de crédito para viabilização da operação. A principal novidade agora está na quantidade de coletivos, que aumentou para 97, e na inclusão das condições de pagamento.

