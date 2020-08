O processo seletivo para o Curso de Formação de Cuidadores de Idosos estará com inscrições abertas de 31 de agosto a 18 de setembro. O objetivo é capacitar profissionais, familiares e leigos, por meio de conhecimentos teóricos e práticos sobre o envelhecimento.

Promovido pela ESP (Escola de Saúde Pública), em parceria com o DAS (Departamento de Ações em Saúde), da SES (Secretaria da Saúde do Estado), o curso terá início em 5 de outubro, disponibilizando 25 vagas para alunos de nível médio. Serão ministrados conteúdos sobre a prática de cuidados diários com vistas à saúde e bem-estar da pessoa idosa, no âmbito domiciliar e institucional.

Conforme o edital 01/2020, a carga horária prevista é de 80 horas, na modalidade “Mobile learning híbrida” utilizando o smartphone como tecnologia mediadora dos momentos não presenciais.

Os alunos farão o acesso remoto da aula magna e do conteúdo dos Módulos I, II, III e IV do curso com desenvolvimento de atividades de aprendizagem, com processo avaliativo contínuo. O momento prático ocorrerá presencialmente em sala de aula da ESP, em Porto Alegre.

As 80 horas serão divididas da seguinte maneira:

64 h – capacitação teórica em 4 Módulos compostos com aulas seguindo um roteiro de aprendizagem com previsão de duração de 4 horas de atividades cada;

16 h – capacitação prática em laboratório seguindo o planejamento das normas de Biossegurança.