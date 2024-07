Rio Grande do Sul Curso gratuito de empreendedorismo feminino tem inscrições abertas para três cidades gaúchas

Atividade de capacitação tem início marcado para 12 de agosto. (Foto: Jeronimo Silvello/Divulgação)

Voltado a moradoras das cidades gaúchas de Nova Santa Rita (Região Metropolitana de Porto Alegre), Triunfo (Região Carbonífera) e Montenegro (Vale do Caí), o programa “Empreendedoras Braskem” tem inscrições abertas até o dia 31 de julho para a sua terceira turma. São 40 vagas gratuitas para cursos de capacitação que totalizam 60 horas de atividades para mulheres que planejam – ou já possuem – algum tipo de negócio.

A divulgação das alunas selecionadas está marcada para o dia 8 de agosto. Já as aulas serão ministradas a partir de 12 de agosto, sempre nas tardes de segunda, quarta e sexta-feira, das 13h às 18h, em Montenegro (rua Ramiro Barcelos nº 1.700, 2º andar). Interessadas devem acessar bit.ly/empreendedorasbraskemrs ou as redes sociais da empresa.

Além de fornecer certificado de conclusão, o programa premia três alunas de destaque com um aporte financeiro destinado à aplicação no desenvolvimento de um novo negócio ou para a qualificação de um já em andamento. A capacitação é dividida em dez módulos, que contemplam os seguintes tópicos:

– Autoconhecimento e Ideação.

– Público, Nicho e Mercado.

– Modelo de Negócio.

– Produto Mínimo Viável.

– Vendas.

– Comunicação e Marketing.

– Gestão Financeira.

– Mentoria Coletiva.

– Contação de Histórias e Apresentação do Negócio.

Relevância

Viabilizada por meio de uma parceria entre a petroquímica Braskem e o movimento “Empreende Aí ”, a iniciativa conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Montenegro e Pareci Novo. Trata-se de uma das diversas ações promovidas pela empresa para qualificação profissional, bem como geração de trabalho e renda. As duas edições anteriores formaram quase 60 empreendedoras para atuação nos mais diversos segmentos.

“O ‘Empreendedoras Braskem’ é uma atividade de capacitação que proporciona conhecimento técnico e prático às alunas em um curto espaço de tempo”, ressalta o gerente de Relações Institucionais da empresa no Rio Grande do Sul, Daniel Fleischer. “Temos muitos casos de sucesso e que hoje atuam no mercado, replicando essas ferramentas. E um momento de reconstrução do Estado, oportunidades como essa se tornam ainda mais relevantes para as comunidades.”

Com 40 unidades industriais no Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha, a Braskem exporta seus produtos para mais de 70 países. No portfólio estão resinas plásticas e produtos químicos para os segmentos industrial, automotivo, construção civil, agronegócio, saúde, higiene e embalagens alimentícias, dentre outros, em uma atuação norteada por conceitos como o de sustentabilidade.

(Marcello Campos)

