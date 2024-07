Brasil Após bater R$ 5,70 em dia de altos e baixos, dólar recua e fecha em R$ 5,66. Para especialistas, não há fundamentos que expliquem dólar mais alto

A moeda americana só baixou no fim do dia, depois de um enfraquecimento no exterior. Foto: Freepik

O dólar voltou a operar em alta nesta terça-feira (2) e chegou à casa dos R$ 5,70. A moeda americana só baixou no fim do dia, depois de um enfraquecimento no exterior e rumores de que o Banco Central poderia promover uma intervenção no mercado de câmbio. Com isso, terminou a terça na casa dos R$ 5,66, maior patamar desde 10 de janeiro de 2022, quando custava R$ 5,6742. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, passou quase todo o dia em patamar positivo e fechou em leve alta.

Mais uma vez, investidores repercutiram críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central do Brasil (BC), em especial as dirigidas à presidência da instituição.

Em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador (BA), Lula disse que há um “jogo de interesse especulativo” contra o real e que o governo avalia medidas. O presidente diz que a reação de alta da moeda americana após as críticas feitas por ele ao Banco Central e ao seu presidente, Roberto Campos Neto, “não têm explicação”.

Na segunda-feira, Lula disse que o próximo presidente da instituição olhará para o Brasil “do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala”. Após esses comentários, o dólar encerrou o dia vendido a R$ 5,6527, no maior patamar desde 10 de janeiro de 2022.

Mais tarde, durante a noite, Lula afirmou em discurso que que não tem que prestar contas a “banqueiro” ou a “ricaço”, mas sim ao povo pobre do País.

Nesta terça, Campos Neto respondeu de forma indireta: disse que a interrupção do ciclo de quedas da taxa básica de juros “tem a ver muito mais com ruídos que nós criamos do que com os fundamentos [da economia]”. (saiba mais abaixo)

É a terceira alta seguida do dólar. Em 27 de junho, custava R$ 5,5079:

28 de junho: R$ 5,5884;

1º de julho: R$ 5,6527;

2 de julho: R$ 5,6652.

O dólar fechou em alta de 0,22%, cotado a R$ 5,6652. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,7007. Com o resultado, acumulou avanço de 1,37% na semana; ganho de 1,37% no mês; e alta de 16,75% no ano. No dia anterior, o dólar teve alta de 1,15%, cotado a R$ 5,6527.

Já o Ibovespa fechou em alta de 0,06%, aos 124.787 pontos. Com o resultado, acumulou alta de 0,71% na semana;

ganhos de 0,71% no mês; e perdas de 7% no ano. Na véspera, o índice teve alta de 0,69%, aos 124.765 pontos.

