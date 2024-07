Porto Alegre Quase 200 pessoas em situação de rua ocupam albergues da prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Foram ofertados alimentos para o jantar e café da manhã, água e kits de higiene. Foto: Divulgação/Fasc

A prefeitura de Porto Alegre acolheu 194 pessoas em situação de rua na segunda-feira (1º), em mais uma noite de frio intenso. A cidade teve mais um amanhecer gelado nesta terça-feira (2), com temperaturas na casa dos 2ºC. Das 272 vagas em albergues da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 159 foram ocupadas. Outras 35 pessoas passaram a noite no Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). No ginásio, foram ofertados alimentos para o jantar e café da manhã, água e kits de higiene.

A estrutura no ginásio do Demhab ficará disponível para acolhimento da população de rua até esta terça, das 19h às 7h, e sempre será aberta mediante temperaturas mínimas inferiores a 5 graus, conforme o protocolo da Operação Inverno. Segundo a prefeitura, 11 equipes de abordagem social atuam diariamente nas ruas, das 8h30 às 17h30, para encaminhar as pessoas aos abrigos de pernoite. Na região Centro, a ação ocorre até as 21h. Já a abordagem da ronda noturna funciona das 20h às 23h. A rede de proteção social às pessoas em situação de rua pode ser acionada pelo telefone 156, opção 7.

Locais de atendimento

Espaços permanentemente abertos, com acesso espontâneo para mulheres e homens (19h às 7h):

Albergue Dias da Cruz

Endereço: avenida Azenha, 366 – Azenha

Albergue Acolher I

Endereço: rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

Albergue Acolher II

Endereço: rua 7 de Abril, 315 – Floresta

Centro POP I – das 8h às 17h

Endereço: avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha – Porto Alegre

Operação temporária (19h às 7h) – Ginásio do Demhab (o encaminhamento é feito pela Ronda Noturna da Fasc)

Endereço: rua Conde D’Eu, 66, bairro Santana

Restaurantes Populares

Centro Histórico: rua Garibaldi, 461

Vila Cruzeiro: rua Dona Otília, 210

Lomba do Pinheiro: rua Cacimbas, 159

Restinga: estrada Chácara do Banco, 71

Rubem Berta: rua Caetano Fulginiti, 95

2024-07-02