Rio Grande do Sul Primeiro lote do Auxílio Abrigamento é pago pelo governo gaúcho a 19 municípios atingidos pelas enchentes

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cada cidade receberá R$ 150 por pessoa abrigada em alojamento provisório. Foto: SecomRS Cada cidade receberá R$ 150 por pessoa abrigada em alojamento provisório. (Foto: SecomRS) Foto: SecomRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul pagou, nesta terça-feira (2), mais de R$ 1,5 milhão do primeiro lote do Auxílio Abrigamento para os fundos de assistência social de 19 municípios atingidos pelas enchentes.

Cada cidade receberá R$ 150 por pessoa abrigada em alojamento provisório e cadastrada na Plataforma Aproxima RS. O valor é destinado à estruturação, manutenção e provimento de mantimentos para os alojamentos que operam de forma emergencial devido às enchentes.

A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

Municípios beneficiados

Agudo

Antônio Prado

Arambaré

Barra do Quaraí

Candelária

Canela

Canoas

Colinas

Dona Francisca

Ibarama

Jaguari

Montenegro

Nova Petrópolis

Pelotas

Pinhal Grande

Putinga

Restinga Sêca

Santa Cruz do Sul

São Sebastião do Caí

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/primeiro-lote-do-auxilio-abrigamento-e-pago-pelo-governo-gaucho-a-19-municipios-atingidos-pelas-enchentes/

Primeiro lote do Auxílio Abrigamento é pago pelo governo gaúcho a 19 municípios atingidos pelas enchentes

2024-07-02