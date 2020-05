Acontece Curso on-line da ABS-RS atrai alunos do exterior e de 10 estados brasileiros

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ ABS-RS)

Alunos de dez estados brasileiros e também do exterior se inscreveram para o primeiro curso on-line da secção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) para profissionais do mundo do vinho. O curso “Comunicação e Mercado do Vinho, o que você precisa saber para ter um negócio de sucesso”, começou com aulas ao vivo nesta terça-feira (26), e tem alunos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Distrito Federal, Ceará, Maranhão e até da Austrália. “Estamos surpresos positivamente com o interesse ao nosso curso, que despertou interesse em profissionais longe do Rio Grande do Sul, onde atuamos com nossos cursos presenciais. Este é um dos benefícios do novo normal trazido pela pandemia do coronavírus: nosso alcance pela internet deixa de ser local e passa a ser nacional e até global, ilimitado”, afirma o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr.

O dirigente atribui a expansão das fronteiras da ABS-RS ao #MovimentoBellaCiao, iniciado pela entidade logo no início do isolamento social, na metade de março. “Passamos a dar três palestras gratuitas pelo YouTube. E isso levou nossa produção de conhecimento a outros locais, despertando a atenção de enófilos e profissionais do Brasil e do exterior”, destaca.

Considerado o mais abrangente e completo curso sobre negócios do setor vitivinícola, “Comunicação e Mercado do Vinho” foi especialmente desenvolvido para profissionais da área de vinhos e bebidas em geral, empreendedores e enófilos que desejam ampliar seus conhecimentos sobre o assunto. O programa aborda todos os principais tópicos relacionados à dinâmica de mercado, perfil do consumidor e ferramentas de construção de marca e comunicação para atuar no mercado brasileiro. “Estamos em um momento de transição e incerteza no mercado. Este curso traz os caminhos seguros a seguir e as ferramentas necessárias para enfrentar e superar a crise”, observa o presidente da ABS-RS.

Conteúdo diferenciado

Em quatro módulos e 24 temáticas, o primeiro módulo teve a primeira aula ao vivo, on-line, na terça-feira (26), às 19h, na plataforma Zoom. Os outros três módulo terão suas aulas ao vivo sempre neste horário, às terças, nos dias 2, 9 e 16 de junho. Os alunos poderão rever o conteúdo gravado sempre que quiserem, por 120 dias. Neste primeiro módulo, intitulado “O Presente e o Futuro do Mercado Brasileiro de Vinhos”, serão tratados temas como os panoramas do mercado mundial e brasileiro, o futuro dos vinhos nacionais e internacionais, além das operações dos canais on-trade e off-trade. O segundo módulo abordará o perfil do consumidor, o terceiro o poder das marcas e, o quarto, como se relacionar e engajar pessoas. Ainda é possível se inscrever no curso no site.

Professores renomados

As aulas serão dadas por dois professores renomados no assunto: o jornalista, social media e especialista em gestão de crise, liderança, inovação e gestão 3.0, Orestes de Andrade Jr., e a empresária e consultora em gestão de categoria de vinhos para o grande varejo e em gestão comercial para vinícolas brasileiras, Andreia Gentilini Milan. Os participantes que cumprirem os requisitos mínimos do curso receberão certificado da ABS-RS reconhecido internacionalmente.

“Antes de saber o que fazer e como fazer, é preciso ter bem clara a situação do mercado atual e o que vai acontecer num futuro próximo. Além disso, é preciso entender o perfil do consumidor de vinho. É isso que vamos abordar no curso, oferecendo ferramentas práticas para atuação efetiva e de sucesso para profissionais e empresas”, explica Andreia Milan. “Todo mundo quer inspirar e engajar os consumidores. Mas poucos investem tempo para descobrir como fazer isso de forma concreta. No curso, vamos mostrar técnicas e oferecer instrumentos para construir marcas fortes e para transformar clientes em embaixadores dessas marcas”, argumenta Orestes de Andrade Jr.

Se você ficou interessado e deseja mais informações, entre em contato pelo telefone: (54) 99972 0130 ou por e-mail contato@absrs.com.br

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece