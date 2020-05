Acontece Programa Mesa Brasil Sesc vai entregar 60 cestas básicas a famílias do Morro Santa Tereza

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ Programa Mesa Brasil Sesc)

Neste momento de combate a pandemia do novo coronavírus, vários setores da sociedade estão se organizando para ajudar quem mais precisa. A Brubins Comida Congelada, de Porto Alegre, entrou no mutirão de solidariedade por meio de uma campanha de doações espontâneas realizada junto a seus clientes. Parceira do Mesa Brasil Sesc, a empresa conseguiu adquirir 60 cestas básicas com o valor arrecadado. Nesta sexta-feira (29), os alimentos serão entregues à Escola de Educação Infantil Tio Zé, no Morro Santa Tereza.

O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade que conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários para evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população.

Durante o período de combate à Covid-19, o programa também está recebendo doações por meio de transferências ou depósitos bancários. Se você ficou interessado e deseja contribuir, os dados da conta do Banco são os seguintes:

Banco do Brasil: SESC – Sesc Mesa Brasil 2020

Agência: 3418-5, Conta Corrente: 6461-0 (Conta cadastrada no CNPJ: 03.575.238/0001-33).

É possível contribuir com qualquer quantia – uma doação de R$ 5, por exemplo, equivale a 1kg de alimento, que irá ajudar a complementar cerca de cinco refeições.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece