As ministrantes, Andressa Griffante (E) e Juliana Santos. (Foto: Gab Marçal/Divulgação)

As ministrantes, Andressa Griffante (E) e Juliana Santos

Ocorre no próximo dia 8, a partir das 19h, o “Live EAD: Marketing de Influência e Posicionamento Digital”, ministrado pela Jornalista e Empresária na RSbloggers Andressa Griffante e a profissional de Marketing e Consultora de Imagem Juliana Santos. A capacitação é voltada tanto para comunicadores quanto para empreendedores que desejam promover sua marca, especialmente no ambiente virtual.

A aula terá duração de 2 horas e acontece online via Sympla Streaming, em tempo real. O que permite que as ministrantes também esclareçam as dúvidas dos participantes durante o curso.

Entre o conteúdo a ser abordado estão a criação e planejamento em mídias sociais, como engajar a audiência dentro de seu nicho de atuação, como trabalhar com influenciadores e desenvolver a influência e autoridade de sua marca, definir estratégias, objetivos e métricas com criadores de conteúdo, além de estudos de casos.

Inclui ainda material exclusivo com o conteúdo, ferramentas e dicas mencionadas durante a capacitação. As vagas são limitadas para atender melhor aos questionamentos e comentários dos alunos – que também estarão concorrendo a dois sorteios ao final da aula: 1 Análise de perfil de Instagram (oferecido pela marca Ju Santos Comunica) e 1 Consultoria Express (oferecida pela RSbloggers).

A capacitação inclui certificado digital e está com inscrições à venda em sympla.com.br/rsbloggers, no valor especial de lançamento R$ 57.

SERVIÇO

Live EAD: Marketing de Influência e Posicionamento Digital

Dia 8 de agosto

Sábado, das 19h às 21h

Valor especial (edição de lançamento): R$ 57,00

Inscrições online: sympla.com.br/rsbloggers

*inclui certificado digital e material do curso em pdf.