A prefeitura de Porto Alegre subiu de 45,5 pontos para 92,4 pontos no ranking da Transparência Internacional Brasil referente às contratações emergenciais para o enfrentamento da pandemia de coronavírus.

A pontuação eleva o nível de transparência do governo municipal de regular, na 22ª posição, para ótimo, ocupando atualmente o 11ª lugar. Segundo a prefeitura, o município também vem obtendo reconhecimento no ranking da Open Knowledge Brasil, que avalia a qualidade da publicação dos dados epidemiológicos da Covid-19, partindo de uma classificação inicial de 10º lugar.

A principal ação que resultou na escalada no ranking da Transparência Internacional foi a publicação do painel Transparência Covid-19: Contratações Emergenciais, disponível nos portais do Coronavírus e de Transparência da prefeitura desde 11 de julho.

Produzido pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, o painel apresenta os processos de aquisição de bens, insumos e serviços destinados ao enfrentamento da pandemia e realizados de forma emergencial.

“Transparência é um compromisso de governo. É ferramenta de combate à ineficiência e aos privilégios, um instrumento de fiscalização disponível à população. Um governo aberto fornece dados organizados para tornar públicos os nossos problemas e as soluções adotadas por uma cidade melhor”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O levantamento da Transparência Internacional Brasil, organização independente que atua pela valorização das melhores práticas de governança e integridade, chegou à terceira rodada.