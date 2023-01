Agro Custo dos insumos para produção de leite no Rio Grande do Sul tem deflação de 1,49% em 2022

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Segundo a Farsul, mesmo fechando com deflação, o custo segue alto, fazendo com que muitos produtores apresentem margens negativas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Índice de Insumos para Produção de Leite Cru do Rio Grande do Sul (ILC) fechou o acumulado de 2022 com uma leve deflação de 1,49%. O resultado está alinhado ao que apontava o Índice de Inflação do Custo de Produção (IICP) do mesmo período. Relatórios anteriores do indicador mostravam que após um período de longas altas, já era esperado o resultado negativo no último ano ou, ao menos, abaixo do IPCA. As informações foram divulgadas pela Assessoria Econômica da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) nesta terça-feira (31).

O resultado é oposto ao movimento de períodos anteriores. No último triênio, o indicador apresentou inflação de 74,65% em 2020 e 30,77% em 2021. Isso mostra que mesmo fechando com deflação, o custo está demasiadamente alto, fazendo com que muitos produtores sigam apresentando margens negativas. A expectativa é de um movimento de alta para alguns insumos no início deste ano, principalmente do milho, em razão dos problemas de estiagem, mas, também, da energia elétrica e combustíveis.

Sendo assim, a entidade alerta aos produtores a necessidade de se antecipar estrategicamente para uma possível elevação nos preços dos insumos já nos primeiros meses de 2023. Como exemplo está o preço do milho, que voltou a subir em dezembro de 2022. Com a estiagem que atinge algumas regiões do sul do Brasil e a Argentina, a safra atual já foi duramente atingida, puxando a cotação no último mês do ano passado. Já a soja apresentou queda em razão da retração na taxa de câmbio. De uma forma geral, a cesta de insumos apresentou queda, especialmente nos fertilizantes, combustíveis e energia elétrica. Esse panorama contribuiu para uma queda de 1,78% no ILC em dezembro.

Conseleite-RS

O valor de referência do leite no Rio Grande do Sul está previsto em R$ 2,1592 o litro no mês de janeiro. O indicador, divulgado no dia 24 de janeiro pelo Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Rio Grande do Sul (Conseleite/RS), é 1,9% menor do que o consolidado no mês de dezembro de 2022 (R$ 2,2010). Há uma preocupação entre as entidades que compõem o Conselho de que o cenário resulte no abandono da atividade por parte dos produtores.

