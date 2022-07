Porto Alegre CVV Porto Alegre realiza curso gratuito de seleção e preparação para novos voluntários

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

O CVV oferece serviço de apoio emocional e prevenção de suicídio desde 03 de agosto de 1971 na capital gaúcha. Foto: Rémi Walle/Unsplash O CVV oferece serviço de apoio emocional e prevenção de suicídio desde 03 de agosto de 1971 na capital gaúcha. (Foto: Rémi Walle/Unsplash) Foto: Rémi Walle/Unsplash

No mês que marca o Dia Nacional do Voluntariado no Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV), sede Porto Alegre, abre duas turmas de novos voluntários para atuarem no serviço de apoio emocional e prevenção de suicídio que existe desde 03 de agosto de 1971 na capital gaúcha.

O curso é gratuito e começa no dia 17 de agosto. A turma 1 acontece das 9h às 12h, e a turma 2 das 19h30 até 22h30. O curso tem duração de 13 semanas e será realizado totalmente de forma remota pelo aplicativo Zoom. Pessoas interessadas devem escolher uma das turmas.

Para ser voluntário (a) é necessário ter a partir de 18 anos e disponibilidade de 4h30 semanais para realizar os atendimentos.

O voluntário (a) também precisará participar de reuniões de grupo uma vez por mês e realizar capacitações oferecidas pelo CVV uma vez por ano.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: portoalegre@cvv.org.br

O CVV

O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, pelo telefone 188, 24 horas todos os dias. E há ainda os atendimentos por e-mail e chat, que podem ser acessados pelo site.

Para conhecer melhor o CVV, acesse o site cvv.org.br.

