Rio Grande do Sul Daer executa melhorias em rodovias da região Sul do RS

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Serviços de patrolagem e laminagem foram executados em 45 quilômetros da ERS-608. Foto: Divulgação/Daer

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes do Estado), está realizando melhorias nas condições de trafegabilidade de três rodovias da região Sul: ERS-608, ERS-265 e ERS-734. Ao todo, aproximadamente 100 quilômetros serão beneficiados pelas ações executadas por meio da 7ª Superintendência Regional de Pelotas.

A ERS-608 e a ERS-265 apresentam alto fluxo de veículos, com uma média de 300 caminhões circulando diariamente rumo ao portos de Pelotas e Rio Grande. “Essas rodovias são rotas de escoamento da produção, especialmente para o transporte de espécies como acácias, eucaliptos e pinus. Tanto a madeira quanto os derivados são exportados para a China e o Japão, bem como para países da Europa”, explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Na primeira estrada, também utilizada por quem vai a Jaguarão e a outros municípios da região, como Bagé, as atividades estiveram concentradas entre Herval e Pedras Altas. Nos 45 quilômetros do trecho foram realizados serviços de patrolagem e laminagem, que também ocorreram na ERS-265, entre Canguçu e Piratini. Em ambas as rodovias, a previsão é de que o trabalho seja concluído no final da próxima semana.

Na ERS-734, entre Cassino e Rio Grande, ocorre uma operação tapa-buracos nos 17 quilômetros do trecho. “A manutenção dessa estrada é imprescindível, pois é a principal ligação entre a praia e o município, além de ser um dos segmentos com maior movimento da região”, diz o engenheiro civil Jorque Oleques, que coordena a regional de Pelotas. A expectativa é de que até a próxima semana as melhorias no pavimento estejam finalizadas.

