Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Para utilizar o serviço, o cidadão deve ligar para o número 148 Foto: Divulgação

Neste segundo turno das eleições municipais, o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) continua disponibilizando o serviço de atendimento telefônico SOS Eleitor. Para utilizá-lo, o cidadão deve ligar para o número 148 de qualquer localidade do Estado. Todas as chamadas têm o custo de uma ligação local.

O serviço é destinado a esclarecer as dúvidas dos eleitores sobre questões relacionadas aos locais de votação, título de eleitor, justificativa por ausência às urnas, entre outros assuntos. Já as denúncias sobre ilícitos eleitorais devem ser dirigidas ao Ministério Público Eleitoral.

O SOS Eleitor funciona neste sábado (28) das 10h às 19h e neste domingo (29) das 6h às 17h. Na véspera do primeiro turno, foram atendidas 4.664 ligações. O número aumentou para 19.300 atendimentos no dia do pleito.

A maioria das chamadas referiam-se a dúvidas sobre os locais de votação e quais são os documentos aceitos para a identificação do eleitor. Para obter mais informações sobre o pleito, os eleitores podem acessar o site do TRE-RS.

