Rio Grande do Sul Tempo será chuvoso em diversas regiões do Rio Grande do Sul nos próximos dias

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Foto: Divulgação/PMPA

Até o fim da semana que vem, o tempo chuvoso deve predominar em todo o Rio Grande do Sul, com precipitações mais expressivas na Região Central, de acordo com um boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Nesta sexta-feira (27), após a chegada de uma frente fria que deixou o tempo chuvoso em todo o Estado, o sistema frontal avança em direção a Santa Catarina, mas ainda há ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas na Metade Norte do RS.

Neste fim de semana, um sistema de baixa pressão provoca pancadas de chuva e trovoadas isoladas sobre todo o RS. Entre segunda (30) e terça (1º), as instabilidades persistem, principalmente no Oeste, Centro e Norte do Estado. Apenas na Região Sul haverá redução das chuvas, porém, o tempo nublado deve persistir.

Na quarta-feira (02), um sistema ciclônico atuará sobre o Estado, ocasionando pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas no decorrer do dia.

Os totais de chuva mais significativos previstos deverão oscilar entre 80 e 120 milímetros nas Missões, Depressão Central e na Serra do Nordeste. Nas demais regiões, os valores deverão variar entre 40 e 70 milímetros.

