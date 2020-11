Bem-Estar IPE Saúde realiza mais de 10 mil mamografias no Outubro Rosa

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Instituto disponibilizou mamografias sem custos para as seguradas Foto: Divulgação Instituto disponibilizou mamografias sem custos para as seguradas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A primeira campanha preventiva promovida pelo IPE Saúde e pelo governo do RS durante o Outubro Rosa superou a meta de exames projetados. Ao ofertar mamografias sem custos para as seguradas, o instituto, por meio da sua equipe técnica, planejava realizar pelo menos 9,5 mil procedimentos no mês passado.

No entanto, a adesão ao chamamento do instituto superou as expectativas: foram mais de 10,8 mil atendimentos. Na comparação com outubro de 2019, a procura pelos serviços representou um crescimento de 12%. Em relação a setembro de 2020, quando o número de exames foi de apenas 4,86 mil, a elevação chegou a 44,8%.

Os dados, contudo, mantêm o sinal de alerta, já que houve uma expressiva redução na procura pelo exame de mamografia desde o início da pandemia do coronavírus.

