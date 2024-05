Rio Grande do Sul Daer intensifica operações para liberar estradas bloqueadas na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Rodovias estratégicas estão sendo desobstruídas para possibilitar transporte do auxílio às populações atingidas. Foto: Ascom/Selt

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), está trabalhando para liberar as rodovias da região da Serra Gaúcha castigadas pelas chuvas e enchentes que afetam o Estado desde o fim de abril. Rodovias estratégicas para a ligação entre os municípios locais e com outras regiões estão sendo desobstruídas para possibilitar o transporte do auxílio às populações atingidas.

“São rodovias fundamentais para o deslocamento não só dos moradores da região, mas também para a logística de todo o Rio Grande do Sul. O governo trabalha incessantemente para liberar as rodovias o mais breve possível, sempre com segurança para os usuários”, explica o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Roma do Sul e Alto Feliz estão entre as cidades nas quais as frentes de trabalho atuam. Nesta semana, os trabalhos ganharam o reforço do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), que cedeu equipe e 14 máquinas pesadas para auxiliar na recuperação das rodovias da região.

As máquinas foram emprestadas pelo governo paranaense após solicitação do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e atuam em frentes de obras na ERS-444, entre Monte Belo e Santa Tereza; e na ERS-129, entre Colinas, Roca Sales e Muçum.

“Os trabalhos de desobstrução e recuperação das rodovias da Serra avançam conforme as condições climáticas permitem. Neste momento, as chuvas recomeçaram, o que dificulta os trabalhos. Mas estamos progredindo, restabelecendo rotas entre rodovias estaduais, acessos municipais e com as rodovias federais que cortam a região”, destaca Faustino. “É importante destacar a pronta resposta do DER do Paraná, que se junta a esse esforço tão necessário.”

A intenção é aproveitar a trégua das chuvas, assim que possível, e intensificar os serviços. Para isso, serão consideradas as condições do solo, ainda muito encharcado – principal dificuldade a partir do momento em que as chuvas diminuírem.

Estradas

ERS-431: as equipes de trabalho estão concentradas no km 6 e no km 7, em Bento Gonçalves, com remoção do material sobre a pista, onde houve deslizamentos volumosos e próximos. São quatro equipes trabalhando no segmento.

ERS-448: em Nova Roma do Sul, com a limpeza emergencial, nesta sexta-feira (17/5) foi possível chegar à ponte metálica. Agora está em execução a limpeza mais ampla e adequada do material deslizado sobre a pista.

VRS-826: retomados os serviços de construção do bueiro no km 2,8, em Alto Feliz, com reconstrução da pista no local. Reconstrução de meia pista no km 3,2, com deslizamento no lado direito. Continua a limpeza de valas e deslizamentos no km 10 e no km 11.

ERS-452: limpeza de valas e quedas de barreira no km 6, em Caxias do Sul, com preenchimento de pedra detonada. Concluída a limpeza de queda de barreira no km 22.

ERS-444: em Bento Gonçalves, iniciados os serviços de remoção de deslizamentos sobre a pista. São deslizamentos de grandes volumes em segmento de rodovia de meia encosta muito íngreme.

2024-05-17