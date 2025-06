Rio Grande do Sul Daer pede à população para evitar viagens durante o período de chuvas intensas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Entre os principais riscos apontados pelo órgão estão deslizamentos de terra, transbordamento de rios, buracos nas pistas e possibilidade de aquaplanagem. Foto: Arquivo/Daer Entre os principais riscos apontados pelo órgão estão deslizamentos de terra, transbordamento de rios, buracos nas pistas e possibilidade de aquaplanagem. (Foto: Arquivo/Daer) Foto: Arquivo/Daer

Diante dos impactos causados pelas fortes chuvas do fim de semana, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) emitiu um alerta à população para que evite trafegar por rodovias nas regiões mais atingidas no Rio Grande do Sul, como o Vale do Caí, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Serra e Litoral Norte. A recomendação é que deslocamentos sejam realizados apenas em casos de extrema necessidade.

Entre os principais riscos apontados pelo órgão estão deslizamentos de terra, transbordamento de rios, buracos nas pistas e possibilidade de aquaplanagem. O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, reforça a gravidade do cenário. “Neste momento, devido ao excesso de chuvas, aumenta o risco de deslizamentos, água sobre a pista e danos no asfalto. Assim, recomendamos que os motoristas cancelem ou adiem viagens, se possível”, afirmou.

Para os motoristas que precisam se deslocar, a orientação é consultar previamente o mapa de bloqueios em rodovias estaduais disponível no site do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). A ferramenta é atualizada em tempo real e reúne informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do próprio Daer e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), permitindo o acompanhamento da situação de estradas estaduais, federais e concedidas.

