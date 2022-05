Rio Grande do Sul Daer recupera trecho da ERS-324 no Norte do Estado

21 de maio de 2022

Obras incluídas no programa Avançar têm investimento aproximado de R$ 5,3 milhões.

Ainda neste semestre, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) deve concluir a recuperação da ERS-324, no Norte do Rio Grande do Sul. As obras, previstas no programa Avançar, do governo do Estado, ocorrem nos 25 quilômetros entre os municípios de Serraria e Planalto.

“Destinamos R$ 5,3 milhões para melhorar as condições da rodovia, beneficiando a economia regional, os moradores dos municípios e os povos indígenas que vivem no entorno da estrada, como os caingangues e guaranis”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, os serviços na ERS-324 começaram em Serraria e avançam em direção a Planalto. No momento, estão sendo corrigidas as imperfeições na pista no km 43. Conforme Faustino, a expectativa é de que todas as etapas necessárias para recuperar as condições de trafegabilidade da estrada sejam concluídas no final deste mês.

