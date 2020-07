Celebridades Daiana Garbin exalta Tiago Leifert: “Só quis ser mãe porque vai ser filha dele”

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Jornalista derreteu-se pelo apresentador ao falar sobre espera por primeira filha, Lua Foto: Divulgação Jornalista derreteu-se pelo apresentador ao falar sobre espera por primeira filha, Lua. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aos 38 anos, Daiana Garbin está no final do sexto mês de sua primeira gestação. A jornalista espera uma menina que se chamará Lua com o apresentador Tiago Leifert.

Ela confessou nunca ter tido o desejo de ser mãe, mas disse que o marido teve uma grande influência em sua mudança de planos, principalmente depois do nascimento de seus sobrinhos.

“Ele vai ser muito carinhoso, ele é muito doce com nossos sobrinhos, ele vai ser um paizão. Tiago é uma coisa maravilhosa, louco pelas crianças, sempre foi muito apegado a família. Falo que a Lua tem muita sorte de estar chegando nesse mundo e ter ele como pai. Só me surgiu desejo de ser mãe porque sei que a Lua vai ser filha dele”, derreteu-se ao falar sobre como imagina o apresentador com a pequena.

Os dois estão juntos há 10 anos e casados há 8 e acompanharam todo o processo da gravidez juntos, desde a hora de abrir o exame até descobrir o sexo do bebê. O fato de ser uma menina, inclusive, acabou sendo uma grande surpresa para Daiana, que confessou ter outras expectativas.

“O mais emocionante foi o ultrassom morfológico das 12 semanas, quando a gente descobriu que era menina. Quando eu ouvi o coração batendo e que a médica falou que devia ser menina, foi uma emoção. Eu sempre achei que ia ser mãe de menino e Tiago desde o primeiro dia disse que ia ser menina e ia se chamar Lua. Ele já sentia”, contou.

Sobre o nome, ela afirma que veio da paixão de Tiago por astronomia e que nunca tiveram outra opção caso fosse mesmo uma menina.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades