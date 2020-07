Celebridades Gui Araújo descarta mágoa de Anitta após fim de namoro: “Está tudo bem”

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Segundo o rapaz, a decisão ocorreu de modo amigável e os dois não guardam mágoas Foto: Instagram/Anitta Segundo o rapaz, a decisão ocorreu de modo amigável e os dois não guardam mágoas. (Foto: Instagram/Anitta) Foto: Instagram/Anitta

Depois de Anitta confirmar o fim de seu namoro com Gui Araújo, o apresentador da MTV se manifestou no Instagram Stories sobre a separação. Segundo o rapaz, a decisão ocorreu de modo amigável e os dois não guardam mágoas.

“Para que não se criem maiores especulações e críticas, eu e a Larissa não estamos mais juntos. Está tudo bem, não brigamos, está tudo certo. Somos pessoas adultas, bem resolvidas, independentes”, afirmou nesta quarta-feira (22).

Na rede social, ele pontuou sobre a intensidade da relação, iniciada com flertes na internet, por ter acontecido durante o período de isolamento. “Nos aproximamos bastante nessa quarentena, foi um período bem incomum e anormal para todo mundo. Talvez até por isso tivemos até mais tempo para essa aproximação. A gente se conhecia há muito tempo e nunca tivemos nada antes”, revelou Gui, que protagonizou cenas românticas com a cantora no clipe de “Tocáme”.

O comandante do “MTV Hits” ainda destacou sua torcida pelo sucesso da ex-namorada. “Está tudo certo. Eu estou bem e Larissa também. Vida que segue. Relacionamento é isso. Começa, termina e muito amor. De coração, desejo toda a felicidade e sorte do mundo para ela. Meu carinho e minha admiração pela Larissa e pela Anitta só aumentaram nesse tempo todo. Vida que segue! Sinceramente, não me sinto nada confortável em tratar esse tipo de assunto aqui, porque é minha vida pessoal, mas entendo que muita gente me cobra um posicionamento e explicação. Espero que eu tenha conseguido ser claro”, encerrou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades