23 de julho de 2020

Larissa Manoela participou do quadro “Eu Nunca” no canal do Youtube de Matheus Mazzafera. No bate-papo com o influenciador, a atriz revelou que possui um perfil privado no Instagram para dar suas fuxicadas.

“Eu não fiz perfil fake, mas usei o meu privado para olhar o outro”, admitiu. Uma das novas “celebs” contratadas pela TV Globo e agora também da Netflix, ela comenta sobre a experiência inovadora: “Está tudo ficando muito moderno. A gente tem redes sociais poderosas, os streamings, a TV e, quando a gente está nesse meio e vibrando pela conquista de quem a gente, torce é muito bacana”.

Na brincadeira, Larissa Manoela abriu um pouco sobre sua intimidade também. Segundo a influenciadora, ela já foi dormir depois de um todo sem tomar banho. “Gosto muito de tomar banho. Inclusive, Rio de Janeiro é um negócio que me deixa com vontade de tomar banho a mais. Aqui é uns três banhos, mas é obvio que já tive um momento assim e não vou mentir”, confessou ela, que contando também já ter soltado um pum na frente do namorado, Leonardo Cidade, com quem vive relação há 2 anos e 7 meses: “Solto por querer mesmo. Eu não tenho esse negócio. Eu vou sempre no banheiro, minha flora intestinal está em dia e eu não to podendo segurar gases”.

Quando o assunto foi affair do passado, Larissa Manoela recordou um encontro que deixou o crush esperando por ter se atrasado ao montar o look pra ocasião. “Não gosto muito. Se eu sei que vou demorar, começo 1h30, 2h antes. Gosto de começar antes pra não ter esse perigo. Gosto de pontualidade”, afirmou.

Ela admitiu ainda já ter se arrependido de uma ficada: “Quem nunca, não é mesmo?”. Além disso, a atriz, cuja semelhança com Duda Reis impressiona a internet, já pediu para ver o celular do outro, contou ter beijado duas pessoas na mesma noite, mas nunca se arrependido de ter mandando uma mensagem.

Dona de um corpo sequinho exibido em cliques de biquíni, Larissa Manoela disse nunca ter quebrado uma dieta. “Quando eu quero e tenho um objetivo, não. Teve período que eu fiquei dois meses seguindo direitinho. Então com poucos dias não tem como isso passar pela minha cabeça”, explicou.

Sem estudar atualmente, a famosa sonha em fazer faculdade de cinema: “Por enquanto não dá, ainda mais com essa realidade que estamos passando. É difícil, mas quero chegar no momento da minha vida que vou decidir focar na faculdade e me formar”.

