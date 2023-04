Mundo Dalai Lama beija menino na boca e pede desculpa após vídeo viralizar

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O líder espiritual pede para que o menino chupe sua língua, segundo mostram imagens que vêm circulando em redes sociais Foto: Reprodução Redes Sociais O líder espiritual pede para que o menino chupe sua língua, segundo mostram imagens que vêm circulando em redes sociais. (Foto: Reprodução Redes Sociais) Foto: Reprodução Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dalai Lama, o líder espiritual dos tibetanos, se desculpou nesta segunda-feira (10) por um vídeo no qual puxa o rosto de um menino para beijá-lo na boca em um evento público e, de acordo com a agência de notícias Reuters, pede para que ele chupe sua língua, segundo mostram imagens que vêm circulando em redes sociais.

Em uma nota, o Dalai Lama, de 87 anos, chamou o ato de “inocente e brincalhão”.

O vídeo mostra o líder espiritual, que já recebeu o Nobel da Paz, puxando o rosto de um menino que havia pedido para lhe dar um abraço e aproximando seus lábios aos dele. O caso ocorre na presença de uma plateia, que é ouvida batendo palmas e rindo.

Um abraço

Na sequência, o Dalai Lama puxa novamente o rosto do menino e diz “chupe minha língua”, esticando então a língua para fora. O menino mostra resistência. Em um comunicado, o Dalai Lama reconheceu a veracidade do vídeo, mas falou apenas em um abraço.

“Está circulando um videoclipe que mostra uma reunião recente em que um menino perguntou a sua Santidade o Dalai Lama se ele poderia lhe dar um abraço. Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado.”

O comunicado afirmou ainda que o líder espiritual “muitas vezes provoca as pessoas que conhece de uma forma inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta o incidente”.

O vídeo mostra imagens de um evento que ocorreu em fevereiro deste ano organizado por uma organização filantrópica do mercado imobiliário em Dharamsala, no norte da Índia, onde fica a residência oficial do Dalai Lama.

Dalai Lama

O Dalai Lama, que fugiu para a Índia em 1959 após um levante fracassado contra o domínio chinês no Tibet, é considerado por Pequim um líder separatista.

Ele trabalhou por décadas para obter apoio global para a autonomia linguística e cultural na região. Agora, vive em um complexo perto da cidade de Dharamshala, no norte da Índia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/dalai-lama-beija-menino-pede-desculpa/

Dalai Lama beija menino na boca e pede desculpa após vídeo viralizar

2023-04-10