Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Dentre os infectados (alguns em mais de uma ocasião), 42.001 acabaram falecendo. (Foto: Agência Brasil)

Boletim publicado nesta segunda-feira (10) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou 271 testes positivos à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, sem novas mortes. Com a atualização, em exatos três anos e um mês desde a chegada da pandemia confirmação da pandemia o Rio Grande do Sul cruzou a linha de 3 milhões de contágios conhecidos, dos quais 42.001 resultaram em óbito.

Apenas uma de todas as 497 cidades gaúchas não registra qualquer perda humana para a covid. Trata-se de Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que soma 571 casos confirmados, sem novas ocorrências nas últimas semanas.

Dos registros de contágio conhecidos até agora em território gaúcho, em quase 2,95 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 98% do total). Outros 11.508 (menos de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, a pessoa está infectada e com possibilidade de transmitir a doença para outros indivíduos.

As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegaram a 132.320 (cerca de 4% dos testes positivos realizados até o momento). O número diz respeito aos registros desde março de 2020, época das primeiras notificações de casos de coronavírus no Estado.

Já o índice de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos não foi informado pela SES. Os dados devem ser novamente atualizados nas próximas horas pelo painel on-line de monitoramento covid.saude.rs.gov.br.

Relembre os primeiros casos

O marco inicial da pandemia no Rio Grande do Sul é o teste positivo de um homem de 60 anos, residente em Campo Bom (Serra) e que no dia 23 de fevereiro de 2020 havia retornado de viagem turística à Itália, na época um dos epicentros mundiais da pandemia.

O idoso apresentava quadro clínico leve, sem necessidade de internação hospitalar e permanecendo isolado em casa até a sua recuperação. Nenhum familiar apresentou sintomas e todos foram acompanhados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

A entrada da covid no mapa gaúcho foi então oficializada na tarde de 10 de março daquele ano, uma terça-feira, por meio de coletiva de imprensa com o governador Eduardo Leite (em seu primeiro mandato) – exatamente duas semanas antes, São Paulo havia anunciado o primeiro registro no Brasil.

Enquanto a informação era divulgada no Palácio Piratini, a SES já admitia outras 86 suspeitas de contágio, sob observação. Uma dessas pessoas se tornaria, no dia seguinte, o segundo caso no Estado e o primeiro na estatística de Porto Alegre: uma mulher de 54 anos que também estivera a passeio na Itália, retornando em 6 de março.

O primeiro desfecho fatal do coronavírus no Rio Grande do Sul foi notificado no dia 25 de março de 2020, na capital gaúcha. Ao lamentar o fato por meio de nota oficial, o então prefeito Nelson Marchezan Júnior – em seu último ano ano de mandato – detalhou que a vítima era uma idosa de 91 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento.

Antes dela, outras 46 perdas humanas para a covid já haviam sido confirmadas em outros Estados – 40 delas em São Paulo e seis no Rio de Janeiro. Logo a pandemia avançaria por todo o País, em uma das maiores tragédias sanitárias já enfrentadas pelo Brasil, com implicações também econômicas cujo estrago ainda não foi superado.

(Marcello Campos)

