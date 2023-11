Inter Dalbert nega atrito com torcedores do Inter após vaias

9 de novembro de 2023

Lateral saiu contestado e fez gestos para arquibancada Foto: Reprodução Lateral saiu contestado e fez gestos para arquibancada (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Se a torcida do Inter interpretou como deboche, o lateral-esquerdo Dalbert tratou de esclarecer. O jogador alega não ter provocado os torcedores colorados. Pelo contrário, ele pediu que cantassem mais forte para apoiar o time no empate em 0 a 0 com o Fluminense. Embora tenha admitido que saiu chateado por não ter conseguido completar os 90 minutos.

“Primeiramente peço desculpas para as pessoas que interpretaram de alguma forma que eu estava debochando e para aumentar. Estava pedindo apoio aos meus companheiros dentro de campo”, disse o lateral.

O jogador de número 29 acabou se tornando o protagonista durante o empate. No entanto, não foi pela atuação no Beira-Rio. Muito pelo contrário. Ao ser substituído por Nico Hernández aos 30 minutos do segundo tempo, Dalbert ouviu contestações vindas das arquibancadas.

Antes de se dirigir ao banco de reservas, levantou os braços, como se pedisse mais, em um gesto que pode ter sido interpretado como provocação. Ainda discutiu com alguns torcedores até sentar e acompanhar o final da partida. No entanto, Dalbert assegura que sua atitude foi interpretada de maneira equivocada.

O jogador de 30 anos se dispôs a passar pela zona mista após a partida. O incidente foi discutido. Segundo o lateral, sua intenção era que os torcedores mantivessem a parceria e apoiassem o time em busca da vitória.

“As pessoas pagam ingresso, têm direito de vaiar, achar o que quiserem. Trabalho todos os dias, mentalmente também fora de campo. Pedi o apoio da torcida para ajudar o time, era importante para nós. Foi esse o intuito. E interpretaram de forma diferente”, disse o jogador.

O próximo desafio do Inter será disputado neste sábado (11). Os gaúchos encaram o Palmeiras às 21h na Arena Barueri.

