Inter Após empate, técnico colorado Eduardo Coudet discute com repórter

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Treinador questionou um jornalista sobre ausência de jogadores do Fluminense Foto: Reprodução/Inter Treinador questionou um jornalista sobre ausência de jogadores do Fluminense (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

O técnico Eduardo Coudet se envolveu em um confronto com um repórter após o empate do Inter em 0 a 0 com o Fluminense na noite desta quarta-feira (8). O jornalista José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, questionava o treinador sobre o desempenho no Beira-Rio, destacando os resultados negativos, além do empate com um rival que escalou apenas quatro titulares. O treinador argentino respondeu de forma contundente.

“Descaracterizado? Esta é sua opinião”, disse o treinador.

O jornalista devolveu e iniciou ali um embate, que não ocorreu em tons ríspidos. Mas também não é comum em entrevistas coletivas após as partidas.

“Desculpa. Eu achei que o Cano fazia falta, mas o Kennedy é melhor que o Cano, que nunca fez gol no Inter”, disse o repórter.

Coudet reiterou seu ponto de vista sobre os recentes desempenhos como mandante. Novamente destacou que a expulsão de Vitão aos cinco minutos de jogo prejudicou na derrota para o Coritiba. O treinador questionou o repórter se ele considerava que o Internacional foi superior ao Tricolor na semifinal da Conmebol Libertadores, e ouviu em resposta que a certeza estava no título carioca. Posteriormente, foi questionado novamente sobre a eliminação.

“Não podemos fazer nada quanto à eliminação. É difícil (motivar) sem um objetivo claro. Temos de olhar o próximo jogo e tentar ganhar. Estamos machucados. Sinto que poderíamos ganhar tranquilamente, mas não deu. Quando não ganho, precisa ouvir. Falo sobre o meu ponto de vista. Contra o América, não jogamos bem. O mais importante é ganhar e isso está fora de discussão”, disse o treinador.

O treinador repetiu inúmeras vezes que o Internacional teve 20 finalizações no empate e argumentou que organiza a equipe de modo que o torcedor se identifique. Ele questionou o jornalista se recordava do Internacional já ter demonstrado uma supremacia tão significativa em clássicos, como na vitória sobre o Grêmio no segundo turno.

“Estou falando futebolisticamente. O Inter tenta jogar como a história manda, sendo protagonista, em todos os lados da mesma maneira. No futebol, se dá valor há algo que não existe. Quanto tempo você não via um Gre-Nal tão superior? Desde 2018, 2015? O Inter superior assim?”, disse o comandante.

O repórter relatou que o assessor de imprensa do Inter tentava tirar o microfone para acabar com o debate, mas que, se continuasse os questionamentos, o manteria para responder. Chegou a dizer que o Inter fora bem diante do Grêmio e contra o River Plate, antes de Coudet se posicionar novamente e colocar panos quentes.

“Acho que merecíamos, mas aceito. Fluminense é um justo campeão. Trabalho a cada dia com a exigência que devo, ao que merece o Inter. Não é uma discussão, mas um debate. Gosto de falar sobre futebol. É buscar uma forma. Hoje demos 20 finalizações em casa. O número pode ser bonito, mas sem ganhar… Quando não ganha, precisa aguentar. Eu não tenho problema, mas gosto de explicar. Mas precisa ganhar, sem dúvida”, terminou Coudet.

