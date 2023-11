Brasil Governo egípcio autoriza aeronave da Força Aérea Brasileira a pousar na fronteira com Gaza

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Governo pretende buscar o grupo de brasileiros que aguarda autorização para deixar Gaza. Foto: José Cruz/Agência Brasil Governo pretende buscar o grupo de brasileiros que aguarda autorização para deixar Gaza. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi autorizado, nesta quinta-feira (9), pelo Egito a pousar em Al Arish, cidade egípcia a 53 km da Faixa de Gaza. Na localidade, o governo pretende buscar o grupo de brasileiros que aguarda autorização para deixar Gaza. O Itamaraty informou que os brasileiros devem ser autorizados a sair de Gaza nesta sexta (10). A expectativa é que embarquem no sábado (11).

Os estrangeiros civis que querem deixar Gaza, em razão do conflito do Israel com Hamas, estão concentrados ao sul da Faixa, na passagem de Rafah, única saída viável e fronteira com o Egito.

Mas a passagem não é aberta para todos. Uma lista tem sido preparada por autoridades da região para determinar quem pode sair e em qual dia.

No atual planejamento do governo brasileiro, o grupo, depois de embarcar em Al Arish, no sábado, chegará ao Brasil no domingo (12). Equipes da Embaixada do Brasil no Egito devem viajar ainda nesta quinta até a passagem de Rafah para receber os brasileiros. O avião brasileiro, cedido pela Presidência da República para essa missão, atualmente está no Cairo, capital do Egito.

